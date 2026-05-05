Рейтинг@Mail.ru
"Тампа" хочет подписать новый контракт с Кучеровым - РИА Новости Спорт, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
19:53 05.05.2026 (обновлено: 21:28 05.05.2026)
"Тампа" хочет подписать новый контракт с Кучеровым

В клубе НХЛ "Тампа-Бэй" заявили, что хотят подписать новый контракт с Кучеровым

© REUTERS / Nathan Ray SeebeckНикита Кучеров (слева)
Никита Кучеров (слева) - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© REUTERS / Nathan Ray Seebeck
Никита Кучеров (слева). Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» хочет подписать новый контракт с российским нападающим Никитой Кучеровым.
  • Следующий сезон станет финальным по действующему контракту Кучерова с «Лайтнинг».
  • Кучеров выступает за «Тампу» с сезона 2013/14 и стал двукратным обладателем Кубка Стэнли, трижды получал «Арт Росс Трофи» и другие награды.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" Жюльен Брисбуа выразил надежду на то, что российский нападающий Никита Кучеров останется в команде до конца своей карьеры.
Следующий сезон станет финальным по действующему контракту Кучерова с "Лайтнинг".
«
"Он феноменальный хоккеист, ключевая причина нашей конкурентоспособности - это то, насколько он хорош как игрок. Я предполагаю, что он останется в нашей организации на очень долгое время. Надеюсь, что до конца своей карьеры. В надлежащее время мы свяжемся с его агентом. У нас уже было несколько переговоров о том, хочет ли он остаться, и мы хотели бы, чтобы он остался. Когда у нас будет что объявить, мы это сделаем", - цитирует Брисбуа клубный репортер "Тампы" Гэбби Ширли в соцсети Х.
Кучерову 32 года, он выступает за "молний" с сезона-2013/14. В составе "Тампы" россиянин стал двукратным обладателем Кубка Стэнли и трижды получил "Арт Росс Трофи" как самый результативный хоккеист регулярного чемпионата. Также Кучеров дважды становился обладателем "Тед Линдсей Эворд", который вручается лучшему игроку регулярного чемпионата по версии профсоюза игроков, и один раз выиграл "Харт Трофи", вручаемый игроку, который внес наибольший вклад в успехи своей команды. Всего Кучеров принял участие в 879 матчах регулярных чемпионатов НХЛ и набрал 1124 очка (401 гол + 723 передачи).
Раскатка хоккеистов молодежной сборной России и ХК Спартак - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Молодежка "Спартака" не смогла вылететь на матч полуфинала Кубка Харламова
Вчера, 17:32
 
ХоккейНикита КучеровСпортТампа-Бэй ЛайтнингНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Атлетико Мадрид
    1
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    Хапоэль Т-А
    Реал Мадрид
    76
    69
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Олимпиакос
    82
    105
  • Хоккей
    06.05 19:30
    Локомотив
    Авангард
  • Футбол
    06.05 20:00
    Спартак Москва
    ЦСКА
  • Футбол
    06.05 22:00
    Бавария
    ПСЖ
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала