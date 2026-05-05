"Тампа" хочет подписать новый контракт с Кучеровым

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" Жюльен Брисбуа выразил надежду на то, что российский нападающий Никита Кучеров останется в команде до конца своей карьеры.
"Он феноменальный хоккеист, ключевая причина нашей конкурентоспособности - это то, насколько он хорош как игрок. Я предполагаю, что он останется в нашей организации на очень долгое время. Надеюсь, что до конца своей карьеры. В надлежащее время мы свяжемся с его агентом. У нас уже было несколько переговоров о том, хочет ли он остаться, и мы хотели бы, чтобы он остался. Когда у нас будет что объявить, мы это сделаем", - цитирует Брисбуа клубный репортер "Тампы" Гэбби Ширли в соцсети Х.
Кучерову 32 года, он выступает за "молний" с сезона-2013/14. В составе "Тампы" россиянин стал двукратным обладателем Кубка Стэнли и трижды получил "Арт Росс Трофи" как самый результативный хоккеист регулярного чемпионата. Также Кучеров дважды становился обладателем "Тед Линдсей Эворд", который вручается лучшему игроку регулярного чемпионата по версии профсоюза игроков, и один раз выиграл "Харт Трофи", вручаемый игроку, который внес наибольший вклад в успехи своей команды. Всего Кучеров принял участие в 879 матчах регулярных чемпионатов НХЛ и набрал 1124 очка (401 гол + 723 передачи).