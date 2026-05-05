- Шеф Пентагона Пит Хегсет призвал Иран не препятствовать операции "Проект Свобода".
- Она направлена на оказание помощи судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся покинуть его.
ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты призывают Иран не препятствовать операции "Проект Свобода" по сопровождению судов через Ормузский пролив, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет.
"Мы публично и непублично передаем Ирану просьбу разрешить проведение этой оборонительной операции от имени всего мира", - сказал он в ходе брифинга.
Президент США Дональд Трамп вечером 3 мая анонсировал операцию "Проект Свобода" по оказанию помощи судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся покинуть его. Командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" Али Абдоллахи после этого заявил, что Тегеран предостерегает США от приближения к Ормузскому проливу и готов атаковать американские вооруженные силы.