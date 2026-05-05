Хегсет: США ждут от других стран помощи в обеспечении безопасности Ормуза

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США ожидают от других стран помощи в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе.
ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты ожидают, что другие страны внесут вклад в обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе, заявил во вторник глава Пентагона Пит Хегсет.
"Мир нуждается в этом пути гораздо больше, чем мы. Мы делаем ситуацию более стабильной, чтобы торговля возобновилась. При этом мы ожидаем, что мир в нужное время сделает шаг вперед. Вскоре мы вернем вам ответственность (за безопасное судоходство - ред.)", - сказал Хегсет в ходе брифинга в Пентагоне.
Президент США Дональд Трамп вечером 3 мая анонсировал операцию "Проект Свобода" по оказанию помощи судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся покинуть его. Командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" Али Абдоллахи после этого заявил, что Тегеран предостерегает США от приближения к Ормузскому проливу и готов атаковать американские вооруженные силы.