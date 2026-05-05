15:19 05.05.2026
Депутат рассказал, что нужно делать при нахождении чужой банковской карты

Банковские карты Visa и Mastercard. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При нахождении чужой банковской карты не стоит самостоятельно искать ее владельца.
  • Нужно сообщить о находке в банк или полицию, а после звонка в банк можно уничтожить карту, разрезав ее в области чипа.
  • Если карта была найдена в банкомате, то не стоит ее трогать, терминал сам заберет ее, а инкассаторы передадут владельцу.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. При нахождении чужой банковской карты не стоит самостоятельно искать ее владельца, нужно сообщить о находке в банк или полицию, рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.
"Многие люди из лучших побуждений пытаются самостоятельно найти владельца: размещают объявления в соцсетях, звонят знакомым, подключают народных сыщиков. Этого делать категорически нельзя. Также не стоит переводить на найденную карту даже символическую сумму с сообщением о находке — это может быть началом мошеннической цепочки, где ваше желание помочь обернется финансовыми потерями", - сказал депутат интернет-порталу NEWS.ru.
По его словам, злоумышленники могут специально "терять" карту, а при попытке вернуть ее жертву втянут в преступную схему.
"Карта может оказаться частью обмана, где добросердечного нашедшего пытаются использовать как посредника. Даже если вы просто оплатите покупку по ошибке или по привычке, это будет квалифицировано как кража с банковского счета", - добавил Чаплин.
Чаплин напомнил, что единственный законный и безопасный вариант помочь - сообщить о находке в полицию или банк, а после звонка в банк можно уничтожить карту, разрезав ее в области чипа.
Он также отметил, если карта была найдена в банкомате, то не стоит ее трогать, терминал сам заберет ее, а инкассаторы передадут владельцу.
