Депутат рассказал, что нужно делать при нахождении чужой банковской карты

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. При нахождении чужой банковской карты не стоит самостоятельно искать ее владельца, нужно сообщить о находке в банк или полицию, рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

"Многие люди из лучших побуждений пытаются самостоятельно найти владельца: размещают объявления в соцсетях, звонят знакомым, подключают народных сыщиков. Этого делать категорически нельзя. Также не стоит переводить на найденную карту даже символическую сумму с сообщением о находке — это может быть началом мошеннической цепочки, где ваше желание помочь обернется финансовыми потерями", - сказал депутат интернет-порталу NEWS.ru

По его словам, злоумышленники могут специально "терять" карту, а при попытке вернуть ее жертву втянут в преступную схему.

"Карта может оказаться частью обмана, где добросердечного нашедшего пытаются использовать как посредника. Даже если вы просто оплатите покупку по ошибке или по привычке, это будет квалифицировано как кража с банковского счета", - добавил Чаплин

Чаплин напомнил, что единственный законный и безопасный вариант помочь - сообщить о находке в полицию или банк, а после звонка в банк можно уничтожить карту, разрезав ее в области чипа.