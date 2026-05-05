Рейтинг@Mail.ru
Глава "КамАЗа" рассказал Путину о стабильной работе предприятия - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:34 05.05.2026
Глава "КамАЗа" рассказал Путину о стабильной работе предприятия

Когогин: "Камаз" не останавливался ни на день после ухода иностранцев

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор ПАО КамАЗ Сергей Когогин во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Камаз" не останавливался ни на день после "развода" с иностранными партнерами, включая Daimler.
  • Глава предприятия Сергей Когогин сообщил, что политика компании была направлена на максимальную локализацию производства.
  • Предприятие справилось с вызовом и сохранило компонентную базу, освоив за два месяца порядка 240 деталей для двигателя.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Крупнейший российский производитель грузовиков "Камаз" не останавливался ни на день после "развода" с иностранными партнерами, в том числе Daimler, попрощался с ними до лучших времен и продолжил работу, сообщил глава предприятия Сергей Когогин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Конечно, для нас был вызовом 2022 год, потому что произошла, скажем так, довольно резкая переориентация целей и задач. Мы столкнулись в основном с тем, что мы были интегрированы в нашу мировую (автомобильную – ред.) отрасль. И в этом случае при "разводе" с нашими партнерами, включая Daimler, важно было сохранить нашу работоспособность. Но политика, которую проводила компания еще до специальной военной операции, была всегда направлена на то, чтобы максимально обеспечить локализацию", - сказал Когогин.
Встречи Путина с генеральным директором ПАО КамАЗ и главой Республики Мордовия - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Путин оценил ситуацию в российском автопроме
Вчера, 14:08
Ранее немецкому концерну Daimler Truck принадлежало 15% акций "Камаза". Когогин говорил журналистам, что этот пакет у иностранной компании выкупила российская компания.
"Поэтому могу заверить Вас, что ни одного дня "Камаз" не останавливался, пожали с нашими европейскими партнерами друг другу руки, попрощались до лучших времен и продолжили работу", - отметил глава завода на встрече с президентом во вторник.
То есть, резюмировал Когогин, вся компонентная база была сохранена.
"Был большой вызов: если брать даже двигатель, нужно было за два месяца освоить порядка 240 деталей. Компания с этим справилась", - резюмировал топ-менеджер.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
"КамАЗ" увеличил налоговые отчисления в бюджет, заявил Путин
Вчера, 14:22
 
РоссияСергей КогогинВладимир ПутинКамАЗ (завод)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала