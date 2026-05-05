Глава "КамАЗа" рассказал Путину о стабильной работе предприятия

Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин во время встречи

Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин во время встречи

Краткий пересказ от РИА ИИ "Камаз" не останавливался ни на день после "развода" с иностранными партнерами, включая Daimler.

Глава предприятия Сергей Когогин сообщил, что политика компании была направлена на максимальную локализацию производства.

Предприятие справилось с вызовом и сохранило компонентную базу, освоив за два месяца порядка 240 деталей для двигателя.

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Крупнейший российский производитель грузовиков "Камаз" не останавливался ни на день после "развода" с иностранными партнерами, в том числе Daimler, попрощался с ними до лучших времен и продолжил работу, сообщил глава предприятия Сергей Когогин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Конечно, для нас был вызовом 2022 год, потому что произошла, скажем так, довольно резкая переориентация целей и задач. Мы столкнулись в основном с тем, что мы были интегрированы в нашу мировую (автомобильную – ред.) отрасль. И в этом случае при "разводе" с нашими партнерами, включая Daimler, важно было сохранить нашу работоспособность. Но политика, которую проводила компания еще до специальной военной операции, была всегда направлена на то, чтобы максимально обеспечить локализацию", - сказал Когогин

Ранее немецкому концерну Daimler Truck принадлежало 15% акций "Камаза". Когогин говорил журналистам, что этот пакет у иностранной компании выкупила российская компания.

"Поэтому могу заверить Вас, что ни одного дня "Камаз" не останавливался, пожали с нашими европейскими партнерами друг другу руки, попрощались до лучших времен и продолжили работу", - отметил глава завода на встрече с президентом во вторник.

То есть, резюмировал Когогин, вся компонентная база была сохранена.