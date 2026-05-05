Двое пострадавших при взрыве газа под Калугой находятся в реанимации

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Двое пострадавших при взрыве газа в общежитии в городе Малоярославец Калужской области находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в минздраве региона.

"Двое пострадавших - в реанимации: мужчина 1966 года рождения, женщина 1978 года рождения. Состояние стабильное, тяжелое", - рассказали в минздраве.

Отмечается, что третий пострадавший, гражданин 1991 года рождения, был доставлен в больницу, где ему оказали всю необходимую помощь. От госпитализации он категорически отказался, отметили в минздраве.