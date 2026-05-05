Рейтинг@Mail.ru
Двое пострадавших при взрыве газа под Калугой находятся в реанимации - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:21 05.05.2026 (обновлено: 12:31 05.05.2026)
Двое пострадавших при взрыве газа под Калугой находятся в реанимации

В Калужской области двое пострадавших при взрыве газа находятся в реанимации

© Фото : МЧС России по Калужской областиПоврежденное здание в результате взрыва бытового газа в Малоярославце Калужской области
Поврежденное здание в результате взрыва бытового газа в Малоярославце Калужской области - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© Фото : МЧС России по Калужской области
Поврежденное здание в результате взрыва бытового газа в Малоярославце Калужской области
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Малоярославец Калужской области произошло частичное обрушение части крыши и двух стен третьего этажа общежития из-за взрыва газа.
  • Двое пострадавших в ЧП находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Двое пострадавших при взрыве газа в общежитии в городе Малоярославец Калужской области находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
«
"Двое пострадавших - в реанимации: мужчина 1966 года рождения, женщина 1978 года рождения. Состояние стабильное, тяжелое", - рассказали в минздраве.
Отмечается, что третий пострадавший, гражданин 1991 года рождения, был доставлен в больницу, где ему оказали всю необходимую помощь. От госпитализации он категорически отказался, отметили в минздраве.
Во вторник глава Малоярославецкого округа Вячеслав Парфёнов сообщил, что утром в городе Малоярославец в общежитии произошло частичное обрушение части крыши и двух стен третьего этажа. Пострадали три человека, в том числе женщина, которую сотрудники МЧС оперативно извлекли из-под завалов. В СУСК по Калужской области сообщили РИА Новости, что по факту взрыва бытового газа возбуждено "уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей).
Поврежденное здание в результате взрыва бытового газа в Малоярославце Калужской области - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Калужская прокуратура назвала возможную причину обрушения крыши общежития
Вчера, 10:33
 
ПроисшествияМалоярославецКалужская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала