Двое пострадавших при взрыве газа под Калугой находятся в реанимации

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Двое пострадавших при взрыве газа в общежитии в городе Малоярославец Калужской области находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
"Двое пострадавших - в реанимации: мужчина 1966 года рождения, женщина 1978 года рождения. Состояние стабильное, тяжелое", - рассказали в минздраве.
Отмечается, что третий пострадавший, гражданин 1991 года рождения, был доставлен в больницу, где ему оказали всю необходимую помощь. От госпитализации он категорически отказался, отметили в минздраве.
Во вторник глава Малоярославецкого округа Вячеслав Парфёнов сообщил, что утром в городе Малоярославец в общежитии произошло частичное обрушение части крыши и двух стен третьего этажа. Пострадали три человека, в том числе женщина, которую сотрудники МЧС оперативно извлекли из-под завалов. В СУСК по Калужской области сообщили РИА Новости, что по факту взрыва бытового газа возбуждено "уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей).