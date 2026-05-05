ЕС и Литва пытаются осложнить жизнеобеспечение Калининграда, заявили в МИД
02:04 05.05.2026
ЕС и Литва пытаются осложнить жизнеобеспечение Калининграда, заявили в МИД

Города России. Калининград. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз и Литва пытаются искусственно осложнить жизнеобеспечение Калининградской области, заявил посол по особым поручениям российского МИД Артем Булатов.
  • По словам дипломата, Брюссель и Вильнюс предпринимают попытки ограничить возможности для социально-экономического развития региона.
  • В 2022 году Литва ограничила сухопутный транзит в Калининградскую область и ввела квоты для перевозки подпадающих под санкции товаров по железной дороге.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Евросоюз и Литва пытаются искусственно осложнить жизнеобеспечение Калининградской области, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям российского МИД Артем Булатов.
"Обстановка вокруг калининградского транзита остается стабильно непростой. Вопреки действующим российско-есовским и российско-литовским договоренностям Брюссель и Вильнюс предпринимают все новые попытки искусственно осложнить жизнеобеспечение Калининградской области, ограничить возможности для социально-экономического развития региона", - сказал дипломат.
Литва в 2022 году из-за санкций Евросоюза ограничила сухопутный транзит в Калининградскую область и ввела квоты для перевозки подпадающих под санкции товаров по железной дороге. Грузы в область из других регионов России было решено доставлять по альтернативному маршруту через Балтийское море на судах и паромах.
