МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Сервис "Яндекс Go" предупредил о возможных сложностях с заказом такси в Москве на фоне ограничений связи.
"Сейчас есть проблемы со стабильной связью - сервис может работать некорректно. Не все водители могут выйти на линию и принять заказ", - говорится в сообщении в приложении "Яндекс Go".
Ранее в понедельник "большая четверка" операторов связи предупредила о возможности временных ограничений на мобильный интернет и смс в Москве и Московской области с 5 по 9 мая по соображениям безопасности.