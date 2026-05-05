МИД Ирана заявил, что Тегеран не атаковал ОАЭ - РИА Новости, 05.05.2026
23:47 05.05.2026
МИД Ирана заявил, что Тегеран не атаковал ОАЭ

МИД Ирана: Тегеран не атаковал Абу-Даби, а принимал оборонительные меры от США

© AP Photo / Vahid Salemi
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД Ирана заявил, что Тегеран не атаковал ОАЭ.
  • Оборонительные действия Ирана были направлены на устранение злонамеренных действий США.
  • МИД Ирана призвал ОАЭ отказаться от соучастия в действиях США, направленных против Ирана.
ТЕГЕРАН, 5 мая - РИА Новости. Иран принимал необходимые оборонительные меры против США, но не атаковал ОАЭ, заявило министерство иностранных дел Ирана.
"Отвергая утверждения Абу-Даби о запусках ракет и беспилотников из Ирана в сторону ОАЭ, МИД Ирана поясняет, что оборонительные действия вооруженных сил Ирана в этот период были ориентированы исключительно на устранение злонамеренных действий США", - говорится в заявлении ведомства, которое отвергло заявления ОАЭ об иранских атаках вслед за военными Ирана.
Оно также призвало ОАЭ отказаться от соучастия в действиях США, направленных против Ирана.
В понедельник эмиратское министерство обороны сообщило, что перехватило 12 баллистических ракет и четыре беспилотника, которые, предположительно, были выпущены из Ирана. Инцидент с беспилотником привел к сильному пожару в нефтяной промышленной зоне восточного эмирата Фуджейра, который единственный в ОАЭ выходит на Оманский залив.
