МИД Ирана заявил, что Тегеран не атаковал ОАЭ.

ТЕГЕРАН, 5 мая - РИА Новости. Иран принимал необходимые оборонительные меры против США, но не атаковал ОАЭ, заявило министерство иностранных дел Ирана.
"Отвергая утверждения Абу-Даби о запусках ракет и беспилотников из Ирана в сторону ОАЭ, МИД Ирана поясняет, что оборонительные действия вооруженных сил Ирана в этот период были ориентированы исключительно на устранение злонамеренных действий США", - говорится в заявлении ведомства, которое отвергло заявления ОАЭ об иранских атаках вслед за военными Ирана.
Оно также призвало ОАЭ отказаться от соучастия в действиях США, направленных против Ирана.
В понедельник эмиратское министерство обороны сообщило, что перехватило 12 баллистических ракет и четыре беспилотника, которые, предположительно, были выпущены из Ирана. Инцидент с беспилотником привел к сильному пожару в нефтяной промышленной зоне восточного эмирата Фуджейра, который единственный в ОАЭ выходит на Оманский залив.