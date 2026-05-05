"Превратит в руины". На Западе сообщили Трампу плохие новости из-за Ирана

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Возобновление ударов против Ирана станет катастрофой для Вашингтона, пишет британский журналист Мартин Джей в статье для портала Strategic Culture.
"США уже пытались сделать это в прошлый раз и израсходовали значительную часть своих запасов вооружений, побив все рекорды по количеству выпущенных ракет за столь короткий срок. Это практически не приблизило Иран к поражению — напротив, сделало его только сильнее и обеспечило ему более широкую поддержку. <…> Полагать, что у (президента США Дональда. — Прим. Ред.) Трампа есть шанс на вторую попытку, — не просто нереалистично, а откровенно безрассудно с учетом того, с каким ответом придется столкнуться США — и в меньшей степени Израилю", — говорится в публикации.
Как отметил Джей, ответные действия Тегерана после возобновления атак со стороны США станут фатальными для Вашингтона.
"Почти наверняка Иран способен превратить нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии в руины; по оценкам экспертов, ее восстановление заняло бы около десяти лет. Если США решатся на второй удар, ответные действия против саудовской нефтяной инфраструктуры и американских военных кораблей, задействованных в блокаде, будут беспрецедентными", — заключил он.
На минувшей неделе американцы в одностороннем порядке продлили перемирие до завершения диалога об урегулировании. Изначально прекращение огня должно было продлиться две недели, об этом оба участника конфликта объявили 8 апреля.
Состоявшиеся после этого переговоры не принесли результатов. Вашингтон объявил о блокаде иранских портов, пообещав снять ее только после достижения соглашения. ИРИ же в ответ перекрыла Ормузский пролив и отказалась от новых контактов.