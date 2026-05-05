"Превратит в руины". На Западе сообщили Трампу плохие новости из-за Ирана - РИА Новости, 05.05.2026
22:28 05.05.2026 (обновлено: 22:54 05.05.2026)
"Превратит в руины". На Западе сообщили Трампу плохие новости из-за Ирана

SC: возобновление ударов против Ирана обернется катастрофой для США

© Фото : U.S. NavyАмериканский военный на палубе авианосца USS Gerald R. Ford во время операции "Эпическая ярость"
Американский военный на палубе авианосца USS Gerald R. Ford во время операции "Эпическая ярость". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британский журналист Мартин Джей считает, что возобновление ударов против Ирана станет катастрофой для Вашингтона.
  • По мнению Джея, ответные действия Тегерана после возобновления атак со стороны США будут фатальными, в частности, Иран может нанести ущерб нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии.
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Возобновление ударов против Ирана станет катастрофой для Вашингтона, пишет британский журналист Мартин Джей в статье для портала Strategic Culture.
"США уже пытались сделать это в прошлый раз и израсходовали значительную часть своих запасов вооружений, побив все рекорды по количеству выпущенных ракет за столь короткий срок. Это практически не приблизило Иран к поражению — напротив, сделало его только сильнее и обеспечило ему более широкую поддержку. <…> Полагать, что у (президента США Дональда. — Прим. Ред.) Трампа есть шанс на вторую попытку, — не просто нереалистично, а откровенно безрассудно с учетом того, с каким ответом придется столкнуться США — и в меньшей степени Израилю", — говорится в публикации.
Как отметил Джей, ответные действия Тегерана после возобновления атак со стороны США станут фатальными для Вашингтона.
"Почти наверняка Иран способен превратить нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии в руины; по оценкам экспертов, ее восстановление заняло бы около десяти лет. Если США решатся на второй удар, ответные действия против саудовской нефтяной инфраструктуры и американских военных кораблей, задействованных в блокаде, будут беспрецедентными", — заключил он.
На минувшей неделе американцы в одностороннем порядке продлили перемирие до завершения диалога об урегулировании. Изначально прекращение огня должно было продлиться две недели, об этом оба участника конфликта объявили 8 апреля.
Состоявшиеся после этого переговоры не принесли результатов. Вашингтон объявил о блокаде иранских портов, пообещав снять ее только после достижения соглашения. ИРИ же в ответ перекрыла Ормузский пролив и отказалась от новых контактов.
