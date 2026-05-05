Миннефти Ирана назвало объем экспорта нефти удовлетворительным - РИА Новости, 05.05.2026
21:55 05.05.2026
© AP Photo / Vahid Salemi — Флаг Ирана в Тегеране
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад заявил, что объем экспорта нефти из Ирана во время конфликта с США был удовлетворительным.
  • Добыча нефти в Иране не снижалась на протяжении всего конфликта.
ДОХА, 5 июл - РИА Новости. Объем экспорта нефти из Ирана во время конфликта с США был удовлетворительным, заявил министр нефти исламской республики Мохсен Пакнежад.
"Объем экспорта нефти во время войны был удовлетворительным", - приводит слова министра телеканал Al Jazeera.
При этом он отметил, что добыча нефти в Иране не снижалась на протяжении всего конфликта.
Ранее Пентагон сообщил о перехвате в Индийском океане судна Majestic X, которое якобы перевозило иранскую нефть. Кроме этого, по данным СМИ, в рамках морской блокады, введенной Трампом, американские военные задержали по меньшей мере три танкера в апреле.
В то же время член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Али Хезриан заявлял ранее, что Иран экспортирует нефть, несмотря на морскую блокаду США: поставки не только не остановились, но стали больше, чем до конфликта, особенно за прошедшие две недели.
