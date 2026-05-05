"Живые мишени". Неожиданный удар Ирана ужаснул США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иранские удары вывели из строя большую часть американских баз на Ближнем Востоке.
- Повреждено не менее 16 американских военных объектов, среди разрушенных целей — дорогостоящая и стратегически важная техника.
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Иранские удары вывели из строя большую часть американских баз на Ближнем Востоке, сообщает телеканал CNN.
"В результате иранских ударов повреждено не менее 16 американских военных объектов, что составляет большинство позиций США на Ближнем Востоке. Среди разрушенных целей — дорогостоящая и стратегически важная техника, что ставит под вопрос само присутствие Америки в регионе", — говорится в публикации.
По словам источника телеканала, военные никогда не видели ничего подобного на своих базах: "это были стремительные, точечные удары с использованием передовых технологий".
"Для союзников США на Ближнем Востоке возникла дилемма. Угроза со стороны Ирана только усиливает необходимость присутствия США в регионе. Но возникла и новая реальность: американские военные объекты, которые раньше считались неприступными крепостями, превратились в "живые мишени", — резюмировали в статье.
На минувшей неделе американцы в одностороннем порядке продлили перемирие до завершения диалога об урегулировании. Изначально прекращение огня должно было продлиться две недели, об этом оба участника конфликта объявили 8 апреля.
Состоявшиеся после этого переговоры не принесли результатов. Вашингтон объявил о блокаде иранских портов, пообещав снять ее только после достижения соглашения. ИРИ же в ответ перекрыла Ормузский пролив и отказалась от новых контактов.
