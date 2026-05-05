В Иране задержали главаря секты, выдававшего себя за Иисуса Христа - РИА Новости, 05.05.2026
12:51 05.05.2026
В Иране задержали главаря секты, выдававшего себя за Иисуса Христа

© Depositphotos.com / VitalikRadko
Мужчина в образе Иисуса Христа. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Ирана задержали главаря секты, выдававшего себя за Иисуса Христа, сообщило агентство Fars.
  • Задержанный использовал своих последователей для корыстных целей, они сжигали Коран и оскверняли святые места.
ТЕГЕРАН, 5 мая - РИА Новости. Власти Ирана задержали главаря секты, выдававшего себя за Иисуса Христа, сообщило агентство Fars со ссылкой на местную прокуратуру.
Йезде был задержан лже-Христос", - говорится в сообщении агентства.
Оно отмечает, что задержанный является главарем секты, который изначально утверждал о своим божественном избрании, а позже заявлял о своей божественности, говоря о себе как об Иисусе Христе. Продвигая "суеверные" идеи и идеи об аскетизме, он использовал своих последователей для различных корыстных целей, пишет Fars.
Власти Ирана также заявили, что его последователи сжигали Коран, оскверняли святые места и "молились за победу" Израиля, сообщило агентство.
