В Иране задержали главаря секты, выдававшего себя за Иисуса Христа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти Ирана задержали главаря секты, выдававшего себя за Иисуса Христа, сообщило агентство Fars.
- Задержанный использовал своих последователей для корыстных целей, они сжигали Коран и оскверняли святые места.
ТЕГЕРАН, 5 мая - РИА Новости. Власти Ирана задержали главаря секты, выдававшего себя за Иисуса Христа, сообщило агентство Fars со ссылкой на местную прокуратуру.
"В Йезде был задержан лже-Христос", - говорится в сообщении агентства.
Оно отмечает, что задержанный является главарем секты, который изначально утверждал о своим божественном избрании, а позже заявлял о своей божественности, говоря о себе как об Иисусе Христе. Продвигая "суеверные" идеи и идеи об аскетизме, он использовал своих последователей для различных корыстных целей, пишет Fars.