Иранские дипломаты высмеяли допустившего оплошность Трампа - РИА Новости, 05.05.2026
01:45 05.05.2026 (обновлено: 02:00 05.05.2026)
Иранские дипломаты высмеяли допустившего оплошность Трампа

Консульство Ирана указало на ошибку Трампа, запостившего свое фото с картами

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иранские дипломаты высмеяли пост президента США Дональда Трампа с обращением к Тегерану, в котором он держит карты популярной игры UNO, указав на допущенную им ошибку.
  • Пост иранские дипломаты сопроводили снимком улыбающегося иранского генерала, держащего в руках всего четыре карты.
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Консульство Ирана в Хайдарабаде высмеяло пост президента США Дональда Трампа с обращением к Тегерану, в котором он держит карты, указав на грубую ошибку, допущенную им.
Вчера Трамп опубликовал пост, в котором держит в руках самыми сильными карточками популярной игры UNO, не учтя при этом, что в данной игре побеждает тот, у кого останется меньше карт.
"Да, у нас меньше карт", — заметили в ответ иранские дипломаты в социальной сети X.
Пост они сопроводили снимок улыбающегося иранского генерала, держащего в руках всего четыре карты.
Трамп вечером 3 мая анонсировал операцию "Проект Свобода" по оказанию помощи судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся покинуть его. Командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" Али Абдоллахи после этого заявил, что Тегеран предостерегает США от приближения к Ормузскому проливу и готов атаковать американские вооруженные силы.

В свою очередь армия Ирана заявила, что иранские военные сделали предупредительные выстрелы в сторону американских кораблей, попытавшихся пройти через Ормузский пролив.
