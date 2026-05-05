Иранские дипломаты высмеяли допустившего оплошность Трампа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иранские дипломаты высмеяли пост президента США Дональда Трампа с обращением к Тегерану, в котором он держит карты популярной игры UNO, указав на допущенную им ошибку.
- Пост иранские дипломаты сопроводили снимком улыбающегося иранского генерала, держащего в руках всего четыре карты.
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Консульство Ирана в Хайдарабаде высмеяло пост президента США Дональда Трампа с обращением к Тегерану, в котором он держит карты, указав на грубую ошибку, допущенную им.
Вчера Трамп опубликовал пост, в котором держит в руках самыми сильными карточками популярной игры UNO, не учтя при этом, что в данной игре побеждает тот, у кого останется меньше карт.
© Cоциальные сети Белого Дома и консульства Ирана в ХайдарабадеОтвет консульства Ирана в Хайдарабаде на пост Белого дома о картах Трампа
© Cоциальные сети Белого Дома и консульства Ирана в Хайдарабаде
Ответ консульства Ирана в Хайдарабаде на пост Белого дома о картах Трампа
"Да, у нас меньше карт", — заметили в ответ иранские дипломаты в социальной сети X.
Пост они сопроводили снимок улыбающегося иранского генерала, держащего в руках всего четыре карты.
Трамп вечером 3 мая анонсировал операцию "Проект Свобода" по оказанию помощи судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся покинуть его. Командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" Али Абдоллахи после этого заявил, что Тегеран предостерегает США от приближения к Ормузскому проливу и готов атаковать американские вооруженные силы.
В свою очередь армия Ирана заявила, что иранские военные сделали предупредительные выстрелы в сторону американских кораблей, попытавшихся пройти через Ормузский пролив.
В свою очередь армия Ирана заявила, что иранские военные сделали предупредительные выстрелы в сторону американских кораблей, попытавшихся пройти через Ормузский пролив.