12:22 05.05.2026 (обновлено: 12:23 05.05.2026)
В некоторых районах Москвы заработал мобильный интернет

Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Мобильный интернет заработал в некоторых районах Москвы: открываются сайты, мессенджеры и приложения банков, передают корреспонденты РИА Новости.
Так, жители столицы снова могут пользоваться браузером, онлайн-сервисами, приложениями банков в привычном режиме в центре Москвы, на Сокольнической и Таганско-Краснопресненской линиях метро, а также в других районах города.
Кроме того, операторы перестали предупреждать своих клиентов о возможных проблемах с мобильным интернетом, а ранее не ушедшие смс-сообщения дошли до получателей.
Накануне "большая четверка" операторов связи предупредила о возможных временных ограничениях на мобильный интернет и смс в Москве и Московской области с 5 по 9 мая по соображениям безопасности.
Утром во вторник москвичи начали сталкиваться с такими проблемами - мобильный интернет не работал, а смс-сообщения не доходили до адресатов. Войти в различные сервисы "белого списка" без Wi-Fi также не получалось.
Позже Минцифры России заявило, что согласовывает с правоохранительными органами и спецслужбами возможность оперативного открытия в Москве "белого списка" сайтов в период отключения мобильного интернета в целях безопасности.
