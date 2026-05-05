Новый проект по поддержке ветеранов СВО стартовал в Ингушетии
13:34 05.05.2026
Новый проект по поддержке ветеранов СВО стартовал в Ингушетии

НАЛЬЧИК, 5 мая – РИА Новости. Новый проект по поддержке ветеранов специальной военной операции и членов их семей, которые намерены заняться предпринимательством, стартовал в Ингушетии, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
"Запуск программы "Вторая высота", инициированной Торгово-промышленной палатой Республики Ингушетия, направлен на практическую помощь ветеранам и их семьям в открытии и развитии бизнеса", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что программа предусматривает безвозмездное сопровождение на всех этапах - от консультационной и юридической поддержки до разработки бизнес-плана с учетом региональной специфики и содействия в поиске партнеров и рынков сбыта.
"Люди, которые с честью выполнили свой долг перед страной, должны иметь реальные возможности для самореализации в мирной жизни. Проект "Вторая высота" дает практические инструменты для старта и развития собственного дела. Важно, что работа ведется на безвозмездной основе и с учетом экономических особенностей региона. Наша задача - помочь человеку уверенно начать путь в бизнесе и создать устойчивую основу для его развития", - заметил глава Ингушетии.
Калиматов напомнил, что в регионе уже действует 36 мер поддержки участников СВО и их семей, и эта система будет расширяться, чтобы ни один защитник Отечества не остался без внимания и поддержки государства.
 
