Новый проект по поддержке ветеранов СВО стартовал в Ингушетии

НАЛЬЧИК, 5 мая – РИА Новости. Новый проект по поддержке ветеранов специальной военной операции и членов их семей, которые намерены заняться предпринимательством, стартовал в Ингушетии, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"Запуск программы "Вторая высота", инициированной Торгово-промышленной палатой Республики Ингушетия, направлен на практическую помощь ветеранам и их семьям в открытии и развитии бизнеса", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что программа предусматривает безвозмездное сопровождение на всех этапах - от консультационной и юридической поддержки до разработки бизнес-плана с учетом региональной специфики и содействия в поиске партнеров и рынков сбыта.

"Люди, которые с честью выполнили свой долг перед страной, должны иметь реальные возможности для самореализации в мирной жизни. Проект "Вторая высота" дает практические инструменты для старта и развития собственного дела. Важно, что работа ведется на безвозмездной основе и с учетом экономических особенностей региона. Наша задача - помочь человеку уверенно начать путь в бизнесе и создать устойчивую основу для его развития", - заметил глава Ингушетии.