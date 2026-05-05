Краткий пересказ от РИА ИИ

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Московский областной суд прекратил уголовное дело рэпера Гуфа (Алексея Долматова), получившего год условно за самоуправство, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.

« "Приговор Наро-Фоминского городского суда отменить, <…> уголовное дело прекратить", — огласила решение судья.

В конце февраля Долматова и его приятеля приговорили к году лишения свободы условно. Сегодня Мособлсуд рассмотрел апелляционные жалобы защиты и потерпевшего.

Защита просила прекратить уголовное преследование Гуфа из-за примирения сторон. Того же хотел и потерпевший, который заявил, что не имеет никаких претензий к фигурантам, поскольку они оба публично извинились и выплатили компенсацию. Прокурор против этого не возражала.

Рэпер выступил на заседании с последним словом и тоже попросил прекратить уголовное дело. Он объяснил, что не собирается покидать Россию , но ему нужно "иногда выезжать песни попеть".

Бывшая жена Гуфа Айза Анохина радостно отреагировала на отмену приговора, добавив, что их общий сын Сэм теперь сможет увидеться с отцом.

Долматова и его приятеля Геворка Саруханяна задержали в октябре 2024 года за драку в банном комплексе в подмосковной деревне Малые Горки. Как установило следствие, они избили брата администратора и отобрали у него телефон, на который тот снимал рэпера.