МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Московский областной суд прекратил уголовное дело рэпера Гуфа (Алексея Долматова), получившего год условно за самоуправство, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
"Приговор Наро-Фоминского городского суда отменить, <…> уголовное дело прекратить", — огласила решение судья.
В конце февраля Долматова и его приятеля приговорили к году лишения свободы условно. Сегодня Мособлсуд рассмотрел апелляционные жалобы защиты и потерпевшего.
Защита просила прекратить уголовное преследование Гуфа из-за примирения сторон. Того же хотел и потерпевший, который заявил, что не имеет никаких претензий к фигурантам, поскольку они оба публично извинились и выплатили компенсацию. Прокурор против этого не возражала.
Рэпер выступил на заседании с последним словом и тоже попросил прекратить уголовное дело. Он объяснил, что не собирается покидать Россию, но ему нужно "иногда выезжать песни попеть".
Бывшая жена Гуфа Айза Анохина радостно отреагировала на отмену приговора, добавив, что их общий сын Сэм теперь сможет увидеться с отцом.
Долматова и его приятеля Геворка Саруханяна задержали в октябре 2024 года за драку в банном комплексе в подмосковной деревне Малые Горки. Как установило следствие, они избили брата администратора и отобрали у него телефон, на который тот снимал рэпера.
Фигурантов сперва обвиняли в грабеже, но затем суд по просьбе прокурора переквалифицировал статью на менее тяжкую — самоуправство.
