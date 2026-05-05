Синоптик рассказал, где могут пройти грозы в Москве

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Грозы, прогнозируемые 5, 6 и 7 мая в Москве, могут пройти не по всей территории столицы, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
Ранее сообщалось, что в Москве из-за теплых воздушных масс возможны осадки с грозами 5, 6 и 7 мая в середине дня.
"Грозы могут быть фронтальными, когда они в большинстве районов, а могут быть внутримассовые - в одной воздушной массе из-за высокой температуры возникает летний процесс образования грозовых облаков (кучево-дождевых). Именно к таким грозам относятся наши прогнозы, поэтому они будут далеко не повсеместно, а может, где-то их вообще не будет", - объяснил Голубев.
Синоптик напомнил, что вероятность грозы, которая будет идти три дня подряд – есть, но погода в мае изменчива и непредсказуема.