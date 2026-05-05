Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, где могут пройти грозы в Москве - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:29 05.05.2026
Синоптик рассказал, где могут пройти грозы в Москве

РИА Новости: грозы с 5 по 7 мая могут пройти не во всех районах Москвы

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Дождь в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Грозы, прогнозируемые 5, 6 и 7 мая в Москве, могут пройти не по всей территории столицы.
  • Грозы могут быть внутримассовыми, возникающими из-за высокой температуры в одной воздушной массе, поэтому их будет далеко не повсеместно.
  • Вероятность грозы, которая будет идти три дня подряд, есть, но погода в мае изменчива и непредсказуема.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Грозы, прогнозируемые 5, 6 и 7 мая в Москве, могут пройти не по всей территории столицы, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
Ранее сообщалось, что в Москве из-за теплых воздушных масс возможны осадки с грозами 5, 6 и 7 мая в середине дня.
"Грозы могут быть фронтальными, когда они в большинстве районов, а могут быть внутримассовые - в одной воздушной массе из-за высокой температуры возникает летний процесс образования грозовых облаков (кучево-дождевых). Именно к таким грозам относятся наши прогнозы, поэтому они будут далеко не повсеместно, а может, где-то их вообще не будет", - объяснил Голубев.
Синоптик напомнил, что вероятность грозы, которая будет идти три дня подряд – есть, но погода в мае изменчива и непредсказуема.
Украшения ко Дню Победы у Государственного исторического музея в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве в День Победы
4 мая, 10:04
 
ОбществоРоссияМоскваАлександр Голубев (метеоролог)Гидрометцентр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала