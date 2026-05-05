Синоптик рассказал, где могут пройти грозы в Москве

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Грозы, прогнозируемые 5, 6 и 7 мая в Москве, могут пройти не по всей территории столицы, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

Синоптик напомнил, что вероятность грозы, которая будет идти три дня подряд – есть, но погода в мае изменчива и непредсказуема.