В России утвердили новый ГОСТ с требованиями к ИИ автомобилей

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. В России утвердили новый ГОСТ с требованиями к искусственному интеллекту в автомобилях для контроля выбросов вредных веществ, говорится в сообщении Росстандарта.
"Росстандарт утвердил предварительный национальный стандарт ПНСТ 1056-2026 "Системы искусственного интеллекта на автомобильном транспорте. Мониторинг выброса вредных веществ в атмосферу. Общие положения". Документ формирует единые требования к искусственному интеллекту для контроля выбросов вредных веществ автомобильным транспортом", - говорится в сообщении.
В Росстандарте отметили, что ИИ-системы анализируют ключевые параметры: индекс загрязнения атмосферы, уровень дымности и другие показатели, поступающие с датчиков и специализированного оборудования. Это позволяет в режиме реального времени отслеживать уровень выбросов, точно определять источники загрязнения и прогнозировать экологическую нагрузку.
"При превышении нормативов система уведомляет водителя прямо в салоне; дает рекомендации по эксплуатации автомобиля; передает данные операторам автопарков. Это позволит своевременно планировать техническое обслуживание, снижать экологические риски и формировать прозрачную отчетность", - добавили в Росстандарте.
ГОСТ вступает в силу 15 июня текущего года.