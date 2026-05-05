В России утвердили новый ГОСТ с требованиями к ИИ автомобилей

"Росстандарт утвердил предварительный национальный стандарт ПНСТ 1056-2026 "Системы искусственного интеллекта на автомобильном транспорте. Мониторинг выброса вредных веществ в атмосферу. Общие положения". Документ формирует единые требования к искусственному интеллекту для контроля выбросов вредных веществ автомобильным транспортом", - говорится в сообщении.

В Росстандарте отметили, что ИИ-системы анализируют ключевые параметры: индекс загрязнения атмосферы, уровень дымности и другие показатели, поступающие с датчиков и специализированного оборудования. Это позволяет в режиме реального времени отслеживать уровень выбросов, точно определять источники загрязнения и прогнозировать экологическую нагрузку.