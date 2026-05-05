Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили увеличить в два раза штраф за овербукинг - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:41 05.05.2026
В Госдуме предложили увеличить в два раза штраф за овербукинг

Новые люди предложили увеличить в два раза штраф за овербукинг

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России в Москве
Здание Государственной Думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили увеличить в два раза штраф за овербукинг.
  • Инициатива направлена на повышение экономической ответственности авиаперевозчиков и снижение количества судебных споров, связанных с отказом в перевозке.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили увеличить в два раза штраф перевозчикам за овербукинг и обязать их выплачивать пассажиру автоматическую компенсацию в размере 50% от суммы назначенного штрафа.
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру транспорта Андрею Никитину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Госдума России - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
В Госдуму внесли проект об изменении условий поступления в магистратуру
Вчера, 16:55
По словам депутатов, отказы в перевозке из-за сверхбронирования часто квалифицируют по статье 14.4 КоАП РФ, согласно которой штраф для юрлиц - до 30 000 рублей, а при повторном нарушении - до 50 000 рублей. Они отметили, что даже при отказе нескольким пассажирам общий размер штрафа не сопоставим с последствиями для граждан и экономическим эффектом для перевозчика.
"Считаем необходимым проработать вопрос об увеличении размера административного штрафа за указанное нарушение в два раза по сравнению с действующими общими санкциями, применяемыми по статье 14.4 КоАП РФ, с установлением расчета ответственности по каждому пассажиру, которому отказано в перевозке", - сказано в обращении.
Депутаты предложили предусмотреть, что перевозчик будет обязан выплатить пассажиру автоматическую компенсацию в размере 50% от суммы назначенного штрафа за соответствующий факт отказа в перевозке, а сама выплата должна производиться перевозчиком напрямую пассажиру.
По их словам, также важно закрепить, что автоматическая компенсация должна выплачиваться независимо от возврата стоимости билета, предоставления альтернативной перевозки, обслуживания в аэропорту, а также права пассажира на возмещение фактически понесенных убытков, компенсацию морального вреда и иные предусмотренные законом выплаты.
Здание Государственной думы России на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Госдума в мае рассмотрит новые меры по борьбе с мошенниками
Вчера, 09:28
Инициативой также предлагается предусмотреть обязанность перевозчика фиксировать факт отказа в перевозке по причине невозможности предоставить место и выдавать пассажиру соответствующий документ без дополнительного заявления.
Парламентарии отметили, что на основании такого документа компенсация должна выплачиваться в беззаявительном или упрощенном порядке в установленный срок, например в течение 10 календарных дней со дня отказа в перевозке либо со дня предъявления пассажиром реквизитов для перечисления денежных средств.
По мнению авторов инициативы, ее реализация позволит повысить экономическую ответственность авиаперевозчиков за сверхбронирование, создать прямой стимул к более точному управлению продажей билетов и загрузкой рейсов, снизить количество судебных споров, связанных с отказом в перевозке, а также обеспечить более быстрое восстановление прав пассажиров. По их словам, для граждан такая мера будет означать получение минимальной гарантированной компенсации без необходимости доказывать очевидный факт нарушения в судебном порядке, при сохранении права требовать возмещения дополнительных убытков в полном объеме.
Девушка в медицинском центре санатория - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
В Госдуме рассказали, кто может бесплатно получить путевку в санаторий
Вчера, 02:49
 
ОбществоРоссияГосдума РФПартия "Новые люди"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала