В Госдуме предложили решение проблемы горячего питания в школах

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Проблему обеспечения школьников горячим питанием можно решить несколькими способами, в том числе с помощью аутсорсинга, то есть передачи функций по организации питания сторонней специализированной компании, или посредством переоборудования школьных столовых, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

Парламентарий отметил, что переоборудование школ возможно не везде, поскольку сами здания построены достаточно давно, что делает работы крайне трудными. Он добавил, что в ходе предыдущей масштабной кампании по ремонту и оснащению школьных столовых уже возникали проблемы с отдельными сельскими школами, где, как он подчеркнул, отсутствует необходимые пространство или условия.