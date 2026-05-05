В Госдуме предложили решение проблемы горячего питания в школах

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Проблему обеспечения школьников горячим питанием можно решить несколькими способами, в том числе с помощью аутсорсинга, то есть передачи функций по организации питания сторонней специализированной компании, или посредством переоборудования школьных столовых, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).
"Она (проблема обеспечения школьников горячим питанием - ред.) решается двумя путями. Первый путь - это аутсорсинг, то есть привозят в буфет горячие уже комплекты питания, и, соответственно, дети могут покушать. С другой стороны, это вопрос переоборудования школьной столовой", - сказал Леонов.
Парламентарий отметил, что переоборудование школ возможно не везде, поскольку сами здания построены достаточно давно, что делает работы крайне трудными. Он добавил, что в ходе предыдущей масштабной кампании по ремонту и оснащению школьных столовых уже возникали проблемы с отдельными сельскими школами, где, как он подчеркнул, отсутствует необходимые пространство или условия.
"Все зависит от директора, все зависит от региона, все зависит от муниципалитета", - заключил депутат.