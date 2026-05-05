Google оштрафовали на 15,2 миллиона рублей за запрещенный контент - РИА Новости, 05.05.2026
11:54 05.05.2026 (обновлено: 11:55 05.05.2026)
Google оштрафовали на 15,2 млн рублей за отказ удалять запрещенный контент

Офис компании Google. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Таганский суд Москвы оштрафовал Google на 15,2 миллиона рублей.
  • Компанию привлекли к административной ответственности за отказ удалять запрещенный контент.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 15,2 миллиона рублей за отказ удалять запрещенный контент, сообщили РИА Новости в суде.
"Компания Google LLC признана виновной… назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 15 миллионов 200 тысяч рублей", - заявили в инстанции.
Компанию привлекли к административной ответственности за четыре эпизода нарушения части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в интернете информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством Российской Федерации).
