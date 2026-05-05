Глава ПМР примет участие в шествии "Бессмертного полка" в Тирасполе 9 мая

ТИРАСПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что 9 мая, в день празднования 81-й годовщины Победы, примет участие в шествии "Бессмертного полка" в Тирасполе.
"Конечно, со всей своей большой семьей – с внуками, с дочками, с сыном и невесткой, с супругой – будем участвовать в шествии "Бессмертного полка". Традиционно. Я буду нести портрет своего деда и своего отца", - сказал Красносельский журналистам.
Акция в этом году пройдет по всем городам Приднестровья.
В прошлом году шествие "Бессмертного полка" в Приднестровье стало самым масштабным за пределами России – в нем приняли участие 85 тысяч человек.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.