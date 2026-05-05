В Белгородской области четыре мирных жителя пострадали при ударах ВСУ.

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Четыре мирных жителя, в том числе 14-летняя девочка, пострадали при ударах ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Губернатор уточнил, что в больницу самостоятельно обратились трое мужчин с баротравмами, полученными во вторник при атаке БПЛА в Белгороде. Также в районе села Дмитриевка Шебекинского округа дрон взорвался рядом с группой детей. Девочка 14 лет получила минно-взрывную травму и баротравму.