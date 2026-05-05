Специальная военная операция на Украине
 
20:17 05.05.2026
В Белгородской области четыре мирных жителя пострадали при ударах ВСУ

Гладков: в Белгородской области четыре мирных жителя пострадали при ударах ВСУ

  • Среди пострадавших — 14-летняя девочка, получившая минно-взрывную травму и баротравму.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Четыре мирных жителя, в том числе 14-летняя девочка, пострадали при ударах ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Шесть муниципалитетов нашей области подверглись ударам со стороны ВСУ. Пострадали четыре мирных жителя, в том числе 14-летняя девочка", - написал Гладков в канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что в больницу самостоятельно обратились трое мужчин с баротравмами, полученными во вторник при атаке БПЛА в Белгороде. Также в районе села Дмитриевка Шебекинского округа дрон взорвался рядом с группой детей. Девочка 14 лет получила минно-взрывную травму и баротравму.
