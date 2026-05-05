В Белгородской области из-за атаки дрона ВСУ погибла женщина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Шебекино из-за атаки дрона ВСУ погибла женщина.
- Также повреждены многоквартирный дом и административное здание.
- В Белгороде беспилотник ударил по парковке одного из предприятий.
БЕЛГОРОД, 5 мая — РИА Новости. При атаке украинского беспилотника на Шебекино погиб человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«
"Очередной целенаправленный удар ВСУ унес жизнь мирной жительницы. <…> В Шебекино в результате атаки FPV-дрона возле частного дома погибла женщина. <...> Она скончалась на месте до прибытия бригады скорой", — написал он на платформе "Макс".
Атаке также подвергся многоквартирный дом. Частично разрушена квартира и поврежден фасад. В административном здании выбило окна.
В Белгороде БПЛА ударил по парковке одного из предприятий, пострадали 14 автомобилей.
ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в приграничных и других российских регионах. Армия России в ответ наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18