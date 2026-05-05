Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области из-за атаки дрона ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:12 05.05.2026 (обновлено: 14:30 05.05.2026)
В Белгородской области из-за атаки дрона ВСУ погибла женщина

Гладков: в Шебекино Белгородской области из-за атаки дрона ВСУ погибла женщина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Шебекино из-за атаки дрона ВСУ погибла женщина.
  • Также повреждены многоквартирный дом и административное здание.
  • В Белгороде беспилотник ударил по парковке одного из предприятий.
БЕЛГОРОД, 5 мая — РИА Новости. При атаке украинского беспилотника на Шебекино погиб человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«
"Очередной целенаправленный удар ВСУ унес жизнь мирной жительницы. <…> В Шебекино в результате атаки FPV-дрона возле частного дома погибла женщина. <...> Она скончалась на месте до прибытия бригады скорой", — написал он на платформе "Макс".
Вид на Чебоксары - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Одно из зданий получило повреждения при атаке ВСУ на Чебоксары
Вчера, 13:01
Атаке также подвергся многоквартирный дом. Частично разрушена квартира и поврежден фасад. В административном здании выбило окна.
В Белгороде БПЛА ударил по парковке одного из предприятий, пострадали 14 автомобилей.
ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в приграничных и других российских регионах. Армия России в ответ наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьШебекиноВооруженные силы УкраиныБелгородВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала