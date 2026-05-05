Россияне равняются на героев Великой Отечественной войны, заявил Медведев

ТОРЖОК, 5 мая - РИА Новости. Россияне равняются на героев Великой Отечественной войны, сообщил председатель "Единой России", зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе акции "Храним огонь Победы".
Медведев подчеркнул, что Вечный огонь – это священный символ бессмертия героев Великой Отечественной войны в памяти российского народа и дань благодарности тем, кто защитил Родину от фашистов.
"Низкий поклон героям, равняемся на них", - сказал Медведев.
Партия "Единая Россия" совместно с "Газпромом" во вторник в рамках акции "Храним огонь Победы" синхронно подключили к сетевому природному газу мемориалы Великой Отечественной войны в 12 регионах России. Центральной площадкой акции стал мемориал "Аллея памяти" в Торжке Тверской области.