19:16 05.05.2026

Медведев пошутил о фейках про закопанные газовые баллоны вместо газификации

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев пошутил о фейках про газовые баллоны, которые якобы закапывают вместо настоящей газификации.
Медведев во вторник посетил Торжок в Тверской области. Он заехал в гости к семье, чей дом стал 15-тысячным по счету в регионе в ходе осуществления программы развития газоснабжения и газификации.
"Я когда газ подвожу, а это не первый раз в моей жизни, после этого появляется масса публикаций о том, что это все вранье, никакого газа нет, а закопан баллон. И как только я уехал, баллон закончился", - сказал Медведев на видео, которое опубликовал на платформе "Макс".
Он напомнил, что программа газоснабжения и газификации регионов была инициирована "Единой Россией".
"Мы это все начинали в середине нулевых, я еще тогда в "Газпроме" был председателем совета директоров, потом это немножко, так сказать, приостановилось. Потом "Единая Россия" выступила с таким предложением, и идея была поддержана главой государства. В результате мы сейчас этим занимаемся по всей стране", - добавил Медведев.
