Допуск посетителей на территорию Московского Кремля 9 мая будет закрыт
12:17 05.05.2026
Допуск посетителей на территорию Московского Кремля 9 мая будет закрыт

ФСО: допуск посетителей на территорию Московского Кремля 9 мая будет закрыт

  • Допуск посетителей на территорию Московского Кремля 9 мая будет закрыт.
  • Церемония развода караулов на Соборной площади не состоится.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Допуск посетителей в Московский Кремль 9 мая будет закрыт, церемония развода караулов на Соборной площади также не состоится, говорится в информационном сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.
"Девятого мая 2026 года допуск посетителей на территорию Московского Кремля осуществляться не будет, церемониальный развод пеших и конных караулов Президентского полка СКМК ФСО России на Соборной площади Московского Кремля не состоится", - говорится в сообщении.
