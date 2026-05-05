Допуск посетителей на территорию Московского Кремля 9 мая будет закрыт.

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Допуск посетителей в Московский Кремль 9 мая будет закрыт, церемония развода караулов на Соборной площади также не состоится, говорится в информационном сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.
"Девятого мая 2026 года допуск посетителей на территорию Московского Кремля осуществляться не будет, церемониальный развод пеших и конных караулов Президентского полка СКМК ФСО России на Соборной площади Московского Кремля не состоится", - говорится в сообщении.