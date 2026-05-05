Рейтинг@Mail.ru
ФСБ: жителю Керчи, шпионившему для СБУ, дали 18 лет колонии за госизмену - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:45 05.05.2026 (обновлено: 14:56 05.05.2026)
ФСБ: жителю Керчи, шпионившему для СБУ, дали 18 лет колонии за госизмену

ФСБ: жителю Керчи, шпионившему для СБУ в Керченском проливе, дали 18 лет колонии

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жителя Керчи задержали за слежку и передачу сведений о перемещениях кораблей Черноморского флота в Керченском проливе.
  • Верховный суд Республики Крым признал его виновным в госизмене и назначил наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штрафа в размере 400 тысяч рублей и ограничения свободы на 1 год 6 месяцев.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Житель Керчи отправлен в колонию на 18 лет за госизмену и шпионаж за кораблями ЧФ в Керченском проливе, данные о которых он передавал СБУ, сообщила пресс-служба УФСБ по республике Крым и Севастополю.
Как сообщили в ведомстве, мужчина 1965 года рождения был задержан сотрудниками УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю за слежку и передачу сведений о перемещениях кораблей Черноморского флота Российской Федерации в Керченском проливе. Следственным отделом УФСБ в отношении фигуранта возбуждено и расследовано уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена").
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
В Москве мужчину, изнасиловавшего девочку в подъезде, осудили на восемь лет
Вчера, 14:07
"Верховный суд Республики Крым, рассмотрев материала дела, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием в колонии строгого режима, штрафом в размере 400 тысяч рублей и последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", - сообщили в управлении.
Приговор не вступил в законную силу.
Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
В Анапе задержали членов ячейки международной террористической организации
Вчера, 12:03
 
ПроисшествияКерчьКерченский проливСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала