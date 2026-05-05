ФСБ: жителю Керчи, шпионившему для СБУ, дали 18 лет колонии за госизмену

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жителя Керчи задержали за слежку и передачу сведений о перемещениях кораблей Черноморского флота в Керченском проливе.
- Верховный суд Республики Крым признал его виновным в госизмене и назначил наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штрафа в размере 400 тысяч рублей и ограничения свободы на 1 год 6 месяцев.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Житель Керчи отправлен в колонию на 18 лет за госизмену и шпионаж за кораблями ЧФ в Керченском проливе, данные о которых он передавал СБУ, сообщила пресс-служба УФСБ по республике Крым и Севастополю.
Как сообщили в ведомстве, мужчина 1965 года рождения был задержан сотрудниками УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю за слежку и передачу сведений о перемещениях кораблей Черноморского флота Российской Федерации в Керченском проливе. Следственным отделом УФСБ в отношении фигуранта возбуждено и расследовано уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена").
"Верховный суд Республики Крым, рассмотрев материала дела, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием в колонии строгого режима, штрафом в размере 400 тысяч рублей и последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", - сообщили в управлении.
Приговор не вступил в законную силу.
Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну.