ФСБ: жителю Керчи, шпионившему для СБУ, дали 18 лет колонии за госизмену

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Житель Керчи отправлен в колонию на 18 лет за госизмену и шпионаж за кораблями ЧФ в Керченском проливе, данные о которых он передавал СБУ, сообщила пресс-служба УФСБ по республике Крым и Севастополю.

"Верховный суд Республики Крым, рассмотрев материала дела, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием в колонии строгого режима, штрафом в размере 400 тысяч рублей и последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", - сообщили в управлении.