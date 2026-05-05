Рейтинг@Mail.ru
ФСБ задержала россиянина за сотрудничество с украинской разведкой - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:47 05.05.2026 (обновлено: 12:35 05.05.2026)
ФСБ задержала россиянина за сотрудничество с украинской разведкой

ФСБ задержала жителя Курской области за сотрудничество с украинской разведкой

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жителя Курской области задержали за сотрудничество с военной разведкой Украины.
  • Подозреваемый привлек не менее четырех знакомых для сбора информации о военных и гражданских объектах региона.
  • Возбуждено уголовное дело о госизмене, задержанный дал признательные показания.
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Жителя Курской области задержали за сотрудничество с военной разведкой Украины, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Курской области выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина России 2002 года рождения, подозреваемого в совершении государственной измены в интересах спецслужб Украины", — говорится в релизе.
Оружие, изъятое у подпольных оружейников - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
ФСБ: в России за два месяца задержали 150 нелегальных оружейников
4 мая, 09:49
Как уточнили в спецслужбе, сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины вышел на россиянина через Telegram и "склонил его к конфиденциальному сотрудничеству на материальной основе" и выполнению заданий на территории России.
Молодой человек привлек к этому не менее четырех своих знакомых. Они занимались сбором сведений и фотоматериалов о военных и гражданских объектах Курской области.
На допросе задержанный рассказал, что сфотографировал отделение ДОСААФ, а знакомых попросил снять трансформатор и военкомат. Он добавил, что получил от куратора предложение доставить гранату, чтобы взорвать объект электроэнергетики, но на это не согласился.
Против мужчины возбудили уголовное дело о госизмене. Расследование продолжается.
Задержание хулиганов, повесивших на двери квартир сотрудников РКН молотки - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
ФСБ показала кадры задержания агентов, устроивших акции у домов глав РКН
30 апреля, 16:23
 
УкраинаКурская областьРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Telegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала