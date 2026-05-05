ФСБ задержала россиянина за сотрудничество с украинской разведкой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жителя Курской области задержали за сотрудничество с военной разведкой Украины.
- Подозреваемый привлек не менее четырех знакомых для сбора информации о военных и гражданских объектах региона.
- Возбуждено уголовное дело о госизмене, задержанный дал признательные показания.
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Жителя Курской области задержали за сотрудничество с военной разведкой Украины, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Курской области выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина России 2002 года рождения, подозреваемого в совершении государственной измены в интересах спецслужб Украины", — говорится в релизе.
Как уточнили в спецслужбе, сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины вышел на россиянина через Telegram и "склонил его к конфиденциальному сотрудничеству на материальной основе" и выполнению заданий на территории России.
Молодой человек привлек к этому не менее четырех своих знакомых. Они занимались сбором сведений и фотоматериалов о военных и гражданских объектах Курской области.
На допросе задержанный рассказал, что сфотографировал отделение ДОСААФ, а знакомых попросил снять трансформатор и военкомат. Он добавил, что получил от куратора предложение доставить гранату, чтобы взорвать объект электроэнергетики, но на это не согласился.
Против мужчины возбудили уголовное дело о госизмене. Расследование продолжается.