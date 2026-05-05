ЦБ назвал самую популярную мошенническую схему на финансовом рынке

Краткий пересказ от РИА ИИ Нелегальные брокеры и форекс-дилеры в I квартале использовали более 2 тысяч криптокошельков для сбора средств.

Самой распространенной услугой была торговля на криптобиржах.

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Нелегальные брокеры и форекс-дилеры в первом квартале 2026 года использовали более 2 тысяч криптокошельков для сбора средств, самой распространенной услугой была торговля на криптобиржах, сообщает Банк России.

« ЦБ РФ. "Как и в прошлом году, самой "востребованной" услугой была торговля на криптобиржах. Для сбора средств нелегальные брокеры и форекс-дилеры использовали более 2 тысяч криптокошельков", - говорится в Telegram-канале

Также сообщается, что сократилось количество уникальных проектов, как правило "нелегалы" дублируют прежнюю схему под новым названием.

Отмечается, что из 2,5 тысячи направленных на блокировку сайтов нелегальных профучастников, которые в большинстве случаев "рисуют" торги в личном кабинете клиента или прикрываются несуществующей лицензией зарубежного регулятора, почти 2 тысячи - дублирующие сайты к проектам, предупреждает Банк России