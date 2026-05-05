Названа стоимость Ferrari, которую разбил в ДТП рэпер Navai в Москве

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Стоимость спорткара Ferrari 488, в котором находился рэпер Navai во время ДТП в Москве, может достигать 66 миллионов рублей, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Ferrari 488 - двухместный спортивный автомобиль, выпускавшийся с 2015 по 2019 год. Мощность двигателя машины составляет от 670 до 720 лошадиных сил.

Во вторник корреспондент РИА Новости сообщил, что спорткар Ferrari, в котором находился рэпер Navai, попал в аварию на Зубовском бульваре в центре Москвы. Как позднее уточнили агентству в правоохранительных органах, за рулем авто, предварительно, был сам рэпер, он мог не справиться с управлением.