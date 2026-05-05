Названа стоимость Ferrari, которую разбил в ДТП рэпер Navai в Москве
21:15 05.05.2026
Названа стоимость Ferrari, которую разбил в ДТП рэпер Navai в Москве

Стоимость Ferrari, которую разбил в ДТП рэпер Navai, может достигать 66 млн руб

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Обстановка на Зубовском бульваре в Москве, где рэпер Navai попал в ДТП
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рэпер Navai попал в ДТП в Москве на спорткаре Ferrari 488.
  • Стоимость Ferrari 488, в котором находился рэпер, может достигать 66 миллионов рублей.
  • Двухместный спортивный автомобиль Ferrari 488 выпускался с 2015 по 2019 год и имеет мощность двигателя от 670 до 720 лошадиных сил.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Стоимость спорткара Ferrari 488, в котором находился рэпер Navai во время ДТП в Москве, может достигать 66 миллионов рублей, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
По данным сервиса "Авто.ру", объявления о продаже спорткара в настоящее время есть в Москве, Воронеже и других регионах России. Стоимость, указанная в объявлениях, варьируется от 19 миллионов рублей в регионах до 66 миллионов рублей в столице.
Ferrari 488 - двухместный спортивный автомобиль, выпускавшийся с 2015 по 2019 год. Мощность двигателя машины составляет от 670 до 720 лошадиных сил.
Во вторник корреспондент РИА Новости сообщил, что спорткар Ferrari, в котором находился рэпер Navai, попал в аварию на Зубовском бульваре в центре Москвы. Как позднее уточнили агентству в правоохранительных органах, за рулем авто, предварительно, был сам рэпер, он мог не справиться с управлением.
Момент ДТП с автомобилем рэпера Navai - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Момент аварии с рэпером Navai попал на видео
Вчера, 20:53
 
