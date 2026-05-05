Рейтинг@Mail.ru
ФАС добилась снижения цен на четыре жизненно необходимых препарата - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:18 05.05.2026
ФАС добилась снижения цен на четыре жизненно необходимых препарата

ФАС добилась снижения цен на "Арейму", "Реблозил", "Арцерикс" и "Ракстеми"

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкТаблетки
Таблетки - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Таблетки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФАС добилась снижения цен на четыре препарата из перечня жизненно необходимых и важнейших.
  • Речь идет о противоопухолевом препарате "Арейма", лекарстве для лечения анемии "Реблозил", иммунодепрессанте "Арцерикс" и противотуберкулезном средстве "Ракстеми".
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России добилась снижения цен на четыре лекарственных препарата из перечня так называемых жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП) - на противоопухолевый и противотуберкулезный препараты, лекарство от анемии и иммунодепрессант, сообщила служба.
"ФАС: снижены цены на четыре новых оригинальных лекарственных препарата в перечне ЖНВЛП. Речь идет о противоопухолевом препарате "Арейма" (МНН "Камрелизумаб"), лекарстве для лечения анемии "Реблозил" (МНН "Луспатерцепт"), иммунодепрессанте "Арцерикс" (МНН "Гофликицепт") и противотуберкулезном препарате "Ракстеми" (МНН "Претоманид")", - говорится в сообщении.
Сотрудница аптеки - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
Минздрав сообщил, какие лекарства не будут продавать в передвижных аптеках
2 мая, 17:44
В ФАС отметили, что снижения цен удалось добиться благодаря включению этих препаратов в указанный перечень и проведению ведомством экономического анализа.
Ведомство уточнило, что согласованные цены за упаковку лиофилизата "Реблозила" на 24% ниже минимальной стоимости в референтных для России странах и на 48% ниже средней цены реализации препарата в прошлом году.
Помимо этого, новая цена за упаковку лиофилизата "Ареймы" на 43% ниже минимальной стоимости в референтных для России странах. Согласованная цена за флакон "Арцериксы" на 11% ниже средней цены реализации препарата в прошлом году.
Также согласованные цены за упаковку таблеток "Ракстеми" на 96% ниже минимальной стоимости в референтных для России странах и на 24% ниже средней цены реализации препарата в прошлом году.
"Снижение стоимости оригинальных лекарственных препаратов повысит их доступность для граждан России. В медорганизациях они будут предоставляться гражданам в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи", - подытожили там.
Лекарство в капсулах - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Правительство утвердило новый перечень стратегически значимых лекарств
27 апреля, 10:48
 
РоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала