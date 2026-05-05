ФАС добилась снижения цен на четыре жизненно необходимых препарата

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России добилась снижения цен на четыре лекарственных препарата из перечня так называемых жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП) - на противоопухолевый и противотуберкулезный препараты, лекарство от анемии и иммунодепрессант, сообщила служба.

ФАС : снижены цены на четыре новых оригинальных лекарственных препарата в перечне ЖНВЛП. Речь идет о противоопухолевом препарате "Арейма" (МНН "Камрелизумаб"), лекарстве для лечения анемии "Реблозил" (МНН "Луспатерцепт"), иммунодепрессанте "Арцерикс" (МНН "Гофликицепт") и противотуберкулезном препарате "Ракстеми" (МНН "Претоманид")", - говорится в сообщении

В ФАС отметили, что снижения цен удалось добиться благодаря включению этих препаратов в указанный перечень и проведению ведомством экономического анализа.

Ведомство уточнило, что согласованные цены за упаковку лиофилизата "Реблозила" на 24% ниже минимальной стоимости в референтных для России странах и на 48% ниже средней цены реализации препарата в прошлом году.

Помимо этого, новая цена за упаковку лиофилизата "Ареймы" на 43% ниже минимальной стоимости в референтных для России странах. Согласованная цена за флакон "Арцериксы" на 11% ниже средней цены реализации препарата в прошлом году.

Также согласованные цены за упаковку таблеток "Ракстеми" на 96% ниже минимальной стоимости в референтных для России странах и на 24% ниже средней цены реализации препарата в прошлом году.