Более 18 тысяч эстонских туристов приезжали в Россию в прошлом году

Краткий пересказ от РИА ИИ Более 18 тысяч туристов из Эстонии приезжали в Россию в 2025 году.

Чаще всего эстонцы совершали частные визиты в Россию — 37,2 тысячи, за ними по количеству следуют туристические поездки — 18,7 тысячи.

Пик посещений пришелся на третий квартал 2025 года, когда 18,6 тысячи граждан Эстонии пересекли российскую границу.

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Более 18 тысяч туристов из Эстонии приезжали в Россию в 2025 году, всего за указанный период в страну въехали более 61 тысячи граждан прибалтийской республики, следует из данных статистики, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно имеющимся данным, за весь прошлый год в Россию въехали более 61 тысячи эстонцев, при этом чаще всего они совершали частный визит – 37,2 тысячи, туристический въезд оформляли 18,7 тысячи эстонцев.

При этом эстонцы чаще приезжали в Россию в июле, августе и сентябре. Так, за третий квартал 2025 года 18,6 тысячи граждан прибалтийской республики пересекли российскую границу.

Кроме того, в прошлом году 559 эстонцев приезжали в Россию с деловым визитом, 442 человека приезжали учиться, 308 – по работе.