Более 18 тысяч эстонских туристов приезжали в Россию в прошлом году - РИА Новости, 05.05.2026
03:25 05.05.2026
Более 18 тысяч эстонских туристов приезжали в Россию в прошлом году

Флаг Эстонии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 18 тысяч туристов из Эстонии приезжали в Россию в 2025 году.
  • Чаще всего эстонцы совершали частные визиты в Россию — 37,2 тысячи, за ними по количеству следуют туристические поездки — 18,7 тысячи.
  • Пик посещений пришелся на третий квартал 2025 года, когда 18,6 тысячи граждан Эстонии пересекли российскую границу.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Более 18 тысяч туристов из Эстонии приезжали в Россию в 2025 году, всего за указанный период в страну въехали более 61 тысячи граждан прибалтийской республики, следует из данных статистики, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно имеющимся данным, за весь прошлый год в Россию въехали более 61 тысячи эстонцев, при этом чаще всего они совершали частный визит – 37,2 тысячи, туристический въезд оформляли 18,7 тысячи эстонцев.
При этом эстонцы чаще приезжали в Россию в июле, августе и сентябре. Так, за третий квартал 2025 года 18,6 тысячи граждан прибалтийской республики пересекли российскую границу.
Кроме того, в прошлом году 559 эстонцев приезжали в Россию с деловым визитом, 442 человека приезжали учиться, 308 – по работе.
Ранее издание Life сообщило, что эстонские граждане массово покупают туры на российскую границу ради просмотра празднований Дня Победы.
