11:10 05.05.2026
ЕС и Армения на первом саммите договорились о сотрудничестве в обороне

© Фото : официальный сайт EU
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз поддержал дальнейшее сближение и "европейские устремления" Армении.
  • По итогам первого саммита были достигнуты договоренности об инвестициях в экономику страны в размере около 2,5 млрд евро и о сотрудничестве в сфере обороны.
  • ЕС и Армения договорились усилить сотрудничество по пресечению обхода антироссийских санкций.
БРЮССЕЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Евросоюз по итогам первого саммита с Арменией в Ереване поддержал дальнейшее сближение и "европейские устремления" Армении, а также договорился инвестировать в армянскую экономику порядка 2,5 млрд евро и обещал продвижение по пути ослабления визового режима и в оборонном сотрудничестве, следует из совместного заявления по итогам встречи в верхах.
"ЕС подтверждает свою твердую приверженность дальнейшему укреплению отношений с Арменией и поддержке ее суверенитета… комплексной программы реформ… ЕС признает европейские устремления армянского народа… поддерживает стремление Армении углублять партнерство через секторальную интеграцию и правовое сближение с ЕС", - говорится в документе.
Брюссель и Ереван также договорились "усилить сотрудничество по предотвращению и пресечению обхода (антироссийских - ред.) санкций ЕС".
Евросоюз оценил свои ожидаемые инвестиции в экономику Армении в ближайшем будущем на уровне 2,5 млрд евро.
"Армения приветствует поддержку ЕС в разработке дорожной карты по выводу из эксплуатации Армянской АЭС", - указывается в совместном заявлении по итогам саммита.
ЕС также подтвердил намерение усилить сотрудничество с Арменией "по всему спектру вопросов безопасности и обороны" и приветствовал "значительный прогресс в диалоге по либерализации визового режима".
