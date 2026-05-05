ЕС и Армения на первом саммите договорились о сотрудничестве в обороне

БРЮССЕЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Евросоюз по итогам первого саммита с Арменией в Ереване поддержал дальнейшее сближение и "европейские устремления" Армении, а также договорился инвестировать в армянскую экономику порядка 2,5 млрд евро и обещал продвижение по пути ослабления визового режима и в оборонном сотрудничестве, следует из совместного заявления по итогам встречи в верхах.