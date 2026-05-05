Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Полянский заявил, что европейцы на площадке ОБСЕ предпочитают не видеть наличие проблем внутри Украины.
- По словам Полянского, европейцы не допускают разговора о том, что на Украине после завершения горячей фазы конфликта нужно будет что-то менять.
- Российский дипломат отметил, что наблюдается большой разлом между американской и европейской позицией по Украине.
ВЕНА, 5 мая - РИА Новости. Европейцы на площадке ОБСЕ предпочитают не видеть наличие проблем внутри Украины, заявил в интервью РИА Новости постпред России при организации Дмитрий Полянский.
По его словам, если американская сторона после встречи в Анкоридже допустила необходимость урегулирования первопричин конфликта, императивность долгосрочного и устойчивого решения, то европейцы "упорно делают вид", что на Украине все замечательно.
"И когда мы им указываем на то, что в действительности в этой стране происходит и на каких принципах она строится, это их очень раздражает - они предпочитают этого не видеть. А мы им прямым текстом говорим: если вы поддерживаете Украину, если считаете, что вместе с украинцами защищаете одни и те же ценности, тогда у нас нет другого выхода, кроме как сделать вывод, что ущемление прав русскоязычного населения, героизация нацизма, ущемление свободы слова и вероисповедания - это и есть ваши ценности", - сказал Полянский.
Российский дипломат отметил, что в этом сейчас наблюдается большой разлом между американской и европейской позицией.
"Европейцы же просто не допускают никакого разговора о том, что на Украине после завершения горячей фазы конфликта нужно будет что-то менять. По их мнению, в этой стране все идет в правильном направлении", - пояснил собеседник агентства.