РЭЦ напомнил, как получить экспортную лицензию на платформе "Мой экспорт"

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. На цифровой платформе "Мой экспорт" Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) экспортеры могут оформить экспортные лицензии Минпромторга России, напоминает РЭЦ.

"Услуга призвана упростить административные процедуры для российских экспортеров и сократить сроки получения разрешительной документации", - говорится в пресс-релизе РЭЦ.

Она доступна для компаний, экспортирующих отдельные виды дикорастущих растений, живые водные биологические ресурсы.

С сентября 2023 года для российских предприятий существенно упростили процедуру получения экспортных лицензий благодаря сервису "Документы. Экспортные лицензии" на "Моем экспорте". За это время через платформу выдано более 1,5 тысяч лицензий на указанные виды товаров, из которых 190 - в текущем году. Услугой воспользовались 240 компаний, причем около 80% из них составляют представители малого и среднего бизнеса. Наибольшая активность наблюдается у бизнеса из Приморского края, Хабаровского края и Сахалинской области.

Российский экспортный центр выполняет функции агента Правительства РФ по экспертизе таких заявок. Цифровизация процесса не только повышает доступность экспортных операций, но и минимизирует риски ошибок. В ходе обязательной проверки сервис автоматически сверяет заявление на лицензию, заполненное заявителем, с его разрешительным документом, сведения о котором поступают в информационную систему из уполномоченного ведомства автоматически. В случае выявления ошибок, они отображаются пользователю для исправления.

Для формирования электронной заявки пользователю необходимо внести данные, прикрепить документы и машиночитаемую доверенность, если документ подписывает не руководитель организации, подписать ее усиленной квалифицированной электронной подписью, оплатить пошлину и скачать результат в личном кабинете. Рассмотрение заявки на получение экспортной лицензии начнется только после оплаты государственной пошлины.

Как оформить заявку, можно узнать с помощью видеоинструкции на сайте.