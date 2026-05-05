Мир столкнулся с самым серьезным кризисом в энергетике, заявил еврокомиссар

БРЮССЕЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Мир столкнулся с наиболее серьезным энергетическим кризисом в истории на фоне конфликта на Ближнем Востоке, заявил еврокомиссар по энергетике и жилищным вопросам Дан Йоргенсен.