22:23 05.05.2026
Мир столкнулся с самым серьезным кризисом в энергетике, заявил еврокомиссар

Символика ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Мир столкнулся с наиболее серьезным энергетическим кризисом в истории на фоне конфликта на Ближнем Востоке, заявил еврокомиссар по энергетике и жилищным вопросам Дан Йоргенсен.
"Мир столкнулся, пожалуй, с самым серьезным энергетическим кризисом в своей истории – кризисом, который проверяет на прочность наши экономики, наши общества и наши партнерства", - сказал Йоргенсен на пресс-конференции в Брюсселе.
Еврокомиссар добавил, что с начала ближневосточного конфликта страны ЕС уже заплатили на 30 миллиардов евро больше за энергоносители.
"С момента начала конфликта на Ближнем Востоке государства-члены Европейского союза уже потратили более 30 миллиардов евро на импорт ископаемого топлива, не получив при этом никаких дополнительных поставок", - отметил Йоргенсен.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего входящего и исходящего морского трафика иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
