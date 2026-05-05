СМИ: чемпионку Игр отстранили от работы тренером за травлю и домогательства

- Олимпийскую чемпионку в командном турнире Меган Дюамель отстранили от тренерской деятельности.
- Причиной отстранения стали обвинения в травле и домогательствах в отношении другого тренера.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Федерация фигурного катания Канады (Skate Canada) отстранила от тренерской деятельности олимпийскую чемпионку в командном турнире Меган Дюамель за "травлю и домогательства" в отношении другого тренера, сообщает портал Broken Ice.
По информации источника, Дюамель отстранена от работы на две недели после жалобы, поданной в ноябре 2025 года другим специалистом.
Дюамель 40 лет. В 2018 году она стала победительницей командного турнира на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане в составе сборной Канады. Тогда же Дюамель завоевала бронзу в дуэте с Эриком Рэдфордом в соревнованиях спортивных пар. Также в ее активе серебро "командника" на Играх 2014 года в Сочи.