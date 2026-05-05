Рейтинг@Mail.ru
СМИ: чемпионку Игр отстранили от работы тренером за травлю и домогательства - РИА Новости Спорт, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
20:38 05.05.2026 (обновлено: 21:29 05.05.2026)
СМИ: чемпионку Игр отстранили от работы тренером за травлю и домогательства

Broken Ice: олимпийскую чемпионку Дюамель отстранили от тренерства за травлю

© соцсети Меган ДюамельКанадская фигуристка Меган Дюамель. Архивное фото
Канадская фигуристка Меган Дюамель. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© соцсети Меган Дюамель
Канадская фигуристка Меган Дюамель. Архивное фото. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Олимпийскую чемпионку в командном турнире Меган Дюамель отстранили от тренерской деятельности.
  • Причиной отстранения стали обвинения в травле и домогательствах в отношении другого тренера.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Федерация фигурного катания Канады (Skate Canada) отстранила от тренерской деятельности олимпийскую чемпионку в командном турнире Меган Дюамель за "травлю и домогательства" в отношении другого тренера, сообщает портал Broken Ice.
По информации источника, Дюамель отстранена от работы на две недели после жалобы, поданной в ноябре 2025 года другим специалистом.
Дюамель 40 лет. В 2018 году она стала победительницей командного турнира на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане в составе сборной Канады. Тогда же Дюамель завоевала бронзу в дуэте с Эриком Рэдфордом в соревнованиях спортивных пар. Также в ее активе серебро "командника" на Играх 2014 года в Сочи.
Боксерские перчатки - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Турецкого боксера отстранили из-за драки после боя с россиянином Гороховым
29 апреля, 10:51
 
Фигурное катаниеСпортМеган ДюамельЭрик РэдфордВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Атлетико Мадрид
    1
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    Хапоэль Т-А
    Реал Мадрид
    76
    69
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Олимпиакос
    82
    105
  • Хоккей
    06.05 19:30
    Локомотив
    Авангард
  • Футбол
    06.05 20:00
    Спартак Москва
    ЦСКА
  • Футбол
    06.05 22:00
    Бавария
    ПСЖ
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала