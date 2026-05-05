В Белгороде восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белгороде произошло ДТП с участием рейсового автобуса.
- По предварительной информации, восемь человек пострадали и были госпитализированы.
- Водитель пассажирского автобуса, не справившись с управлением, наехал на опору линии электропередачи на улице Мичурина.
БЕЛГОРОД, 5 мая - РИА Новости. По предварительной информации, восемь человек пострадали в Белгороде в результате ДТП с участием рейсового автобуса, пострадавшие госпитализированы, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
Как сообщила областная прокуратура в своем Telegram-канале, во вторник водитель пассажирского автобуса, не справившись с управлением, наехал на опору линии электропередачи на улице Мичурина в Белгороде. В результате ДТП есть пострадавшие. Городская прокуратура проверит соблюдение требований при организации пассажирских перевозок, а также состояние дорожной сети.
"В ДТП с автобусом в Белгороде пострадали, предварительно, восемь человек, все они госпитализированы, состояние не тяжелое", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе УМВД по Белгородской области уточнили, что ДТП произошло около 17.45 (мск). За рулем маршрутного автобуса ПАЗ находился 52-летний водитель.
Момент аварии с рэпером Navai попал на видео
Вчера, 20:53