В Белгороде восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой
21:00 05.05.2026
В Белгороде восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой

© РИА Новости / Павел Лисицын | Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгороде произошло ДТП с участием рейсового автобуса.
  • По предварительной информации, восемь человек пострадали и были госпитализированы.
  • Водитель пассажирского автобуса, не справившись с управлением, наехал на опору линии электропередачи на улице Мичурина.
БЕЛГОРОД, 5 мая - РИА Новости. По предварительной информации, восемь человек пострадали в Белгороде в результате ДТП с участием рейсового автобуса, пострадавшие госпитализированы, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
Как сообщила областная прокуратура в своем Telegram-канале, во вторник водитель пассажирского автобуса, не справившись с управлением, наехал на опору линии электропередачи на улице Мичурина в Белгороде. В результате ДТП есть пострадавшие. Городская прокуратура проверит соблюдение требований при организации пассажирских перевозок, а также состояние дорожной сети.
"В ДТП с автобусом в Белгороде пострадали, предварительно, восемь человек, все они госпитализированы, состояние не тяжелое", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе УМВД по Белгородской области уточнили, что ДТП произошло около 17.45 (мск). За рулем маршрутного автобуса ПАЗ находился 52-летний водитель.
