В Белгороде восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой

БЕЛГОРОД, 5 мая - РИА Новости. По предварительной информации, восемь человек пострадали в Белгороде в результате ДТП с участием рейсового автобуса, пострадавшие госпитализированы, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.

"В ДТП с автобусом в Белгороде пострадали, предварительно, восемь человек, все они госпитализированы, состояние не тяжелое", - сказал собеседник агентства.