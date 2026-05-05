Момент аварии с рэпером Navai попал на видео

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Момент аварии с рэпером Navai на Зубовском бульваре в центре Москвы засняли камеры видеонаблюдения.
На кадрах видно, как автомобиль Ferrari, в котором находился рэпер Navai, развернуло на большой скорости, машина подлетела и врезалась в столб и тротуар.
Как сообщили РИА Новости очевидцы, виновник аварии переоделся в другую одежду и якобы пытался скрыться от прохожих в черной Toyota Camry недалеко от места происшествия.
За несколько минут до аварии с Ferrari стало известно о гибели актрисы популярного клипа "Девочка‑война" музыкального дуэта HammAli & Navai Ксении Добромиловой. Она скончалась в машине скорой помощи после ДТП с мотоциклистом на Большой Дорогомиловской улице в Москве из-за многочисленных травм, несовместимых с жизнью.