Очевидица рассказала, как произошло ДТП с Ferrari в центре Москвы

20:19 05.05.2026 (обновлено: 20:21 05.05.2026)
Очевидица рассказала, как произошло ДТП с Ferrari на Зубовском бульваре в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Рэпер Navai попал в аварию на Ferrari на Зубовском бульваре в Москве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Очевидица ДТП на Зубовском бульваре рассказала, что спорткар Ferrari подбросило, он ударился о дерево и столб, после чего упал на проезжую часть.
  • По словам очевидицы, столкновения с другой машиной не было, за Ferrari ехал Mercedes, который уехал с места происшествия, а люди из спорткара пересели в Toyota Camry.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Очевидица момента ДТП с участием спорткара Ferrari на Зубовском бульваре в Москве рассказала РИА Новости, что машину подбросило, она ударилась о дерево и столб, после чего автомобиль упал на проезжую часть.
"Я была на противоположной стороне и увидела момент, когда машина падает сверху вниз - то есть она подлетела, ударилась о дерево и столб, ее развернуло, и она упала", - сказала собеседница агентства.
Как уточнила очевидица, столкновения с другой машиной не было.
"За Ferrari ехал Mercedes, но он уехал. Те, кто находился в спорткаре, сидят в Toyota Camry", - добавила девушка.
Она также предположила, что в Ferrari был рэпер Navai. "Когда это произошло, они выбежали, сразу скрылись. Он переоделся в желтую кофту", - отметила очевидица.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что спорткар Ferrari, в котором, предварительно, находился рэпер Navai, попал в аварию на Зубовском бульваре в центре Москвы. Позднее в ГИБДД сообщили РИА Новости, что никто не пострадал.
