Рэпер Navai попал в аварию на Ferrari на Зубовском бульваре в Москве

Рэпер Navai попал в аварию на Ferrari на Зубовском бульваре в Москве

Очевидица рассказала, как произошло ДТП с Ferrari в центре Москвы

Краткий пересказ от РИА ИИ Очевидица ДТП на Зубовском бульваре рассказала, что спорткар Ferrari подбросило, он ударился о дерево и столб, после чего упал на проезжую часть.

По словам очевидицы, столкновения с другой машиной не было, за Ferrari ехал Mercedes, который уехал с места происшествия, а люди из спорткара пересели в Toyota Camry.

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Очевидица момента ДТП с участием спорткара Ferrari на Зубовском бульваре в Москве рассказала РИА Новости, что машину подбросило, она ударилась о дерево и столб, после чего автомобиль упал на проезжую часть.

"Я была на противоположной стороне и увидела момент, когда машина падает сверху вниз - то есть она подлетела, ударилась о дерево и столб, ее развернуло, и она упала", - сказала собеседница агентства.

Как уточнила очевидица, столкновения с другой машиной не было.

"За Ferrari ехал Mercedes, но он уехал. Те, кто находился в спорткаре, сидят в Toyota Camry", - добавила девушка.

Она также предположила, что в Ferrari был рэпер Navai. "Когда это произошло, они выбежали, сразу скрылись. Он переоделся в желтую кофту", - отметила очевидица.