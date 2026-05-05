19:51 05.05.2026 (обновлено: 20:12 05.05.2026)
В центре Москвы разбился Ferrari, в котором находился рэпер Navai

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В центре Москвы на Зубовском бульваре произошла авария с участием автомобиля Ferrari.
  • Предварительно установлено, что в машине находился рэпер Navai.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Спорткар Ferrari, в котором, предварительно, находился рэпер Navai, попал в аварию на Зубовском бульваре в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
Вечером во вторник на Зубовском бульваре произошло ДТП. Автомобиль Ferrari, в котором, предварительно, находился рэпер Navai, развернуло, машина подлетела и врезалась в столб и тротуар.
Как сообщили РИА Новости очевидцы, виновник аварии переоделся в другую одежду и пытается скрыться от прохожих, находясь в черной Toyota Camry недалеко от места происшествия.
За несколько минут до аварии с Ferrari стало известно о гибели актрисы популярного клипа "Девочка‑война" музыкального дуэта HammAli & Navai Ксении Добромиловой. Она скончалась в машине скорой помощи после ДТП с мотоциклистом на Большой Дорогомиловской улице в Москве из-за многочисленных травм, несовместимых с жизнью.
