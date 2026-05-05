В Брянской области водитель Porsche сбежал с места ДТП, бросив пассажирку

БРЯНСК, 5 мая – РИА Новости. Водитель Porsche, которого 170 раз штрафовали за нарушения ПДД, скрылся с места аварии под Брянском, его пассажирка получила травмы, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Как сообщили в ведомстве, в понедельник утром в Новозыбковском районе Брянской области водитель Porsche не справился с управлением и наехал на забор, вследствие чего автомобиль перевернулся. Водитель скрылся с места происшествия, уточняется в сообщении.
"Сотрудниками полиции была установлена его личность, им оказался 30-летний мужчина... Водитель… в течение последних двух лет 170 раз привлекался к административной ответственности за совершение различных правонарушений в области безопасности дорожного движения", - говорится в сообщении в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.
По данным ведомства, в аварии пострадала 37-летняя пассажирка автомобиля, получившая повреждения различной степени тяжести.