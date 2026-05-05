Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области водитель Porsche сбежал с места ДТП, бросив пассажирку - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 05.05.2026
В Брянской области водитель Porsche сбежал с места ДТП, бросив пассажирку

В Брянской области в ДТП с Porsche пострадала пассажирка, водитель сбежал

© Фото : Telegram-канал Госавтоинспекции Брянской областиДТП под Брянском с участием Porsche
ДТП под Брянском с участием Porsche - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© Фото : Telegram-канал Госавтоинспекции Брянской области
ДТП под Брянском с участием Porsche
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
БРЯНСК, 5 мая – РИА Новости. Водитель Porsche, которого 170 раз штрафовали за нарушения ПДД, скрылся с места аварии под Брянском, его пассажирка получила травмы, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Как сообщили в ведомстве, в понедельник утром в Новозыбковском районе Брянской области водитель Porsche не справился с управлением и наехал на забор, вследствие чего автомобиль перевернулся. Водитель скрылся с места происшествия, уточняется в сообщении.
«

"Сотрудниками полиции была установлена его личность, им оказался 30-летний мужчина... Водитель… в течение последних двух лет 170 раз привлекался к административной ответственности за совершение различных правонарушений в области безопасности дорожного движения", - говорится в сообщении в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, в аварии пострадала 37-летняя пассажирка автомобиля, получившая повреждения различной степени тяжести.
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
В Петербурге водитель врезался в ограду Летнего сада, уходя от погони
15 февраля, 12:33
 
ПроисшествияНовозыбковский районБрянская областьPorsche Panamera
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала