На трассе в Кузбассе водитель внедорожника врезался в автобус и погиб

Краткий пересказ от РИА ИИ Водитель внедорожника врезался в рейсовый автобус на трассе в Новокузнецком районе Кемеровской области.

В результате ДТП 79-летний водитель легкового автомобиля Suzuki Jimny скончался на месте, пассажиры автобуса не пострадали.

Всех пассажиров автобуса направили к месту назначения следующим рейсом.

КЕМЕРОВО, 5 мая – РИА Новости. Водитель внедорожника врезался в рейсовый автобус на трассе в Новокузнецком районе Кемеровской области и погиб, пассажиры, по предварительным данным, не пострадали, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 14.45 (10.45 мск) на 242 километре автодороги "Бийск — Мартыново — Кузедеево - Новокузнецк". На место незамедлительно прибыли сотрудники следственно-оперативной группы ОМВД "Новокузнецкий", сотрудники госавтоинспекции, а также специалисты экстренных служб.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Suzuki Jimny, выезжая с прилегающей территории на главную дорогу, не предоставил преимущество и совершил столкновение с рейсовым автобусом, направлявшимся из Калтана Новокузнецк . В результате ДТП 79-летний водитель легкового автомобиля скончался на месте. В момент аварии в автобусе, по предварительным данным, находились 19 пассажиров, никто из них травм не получил", – говорится в сообщении

Уточняется, что все пассажиры автобуса были направлены к месту назначения следующим рейсом.