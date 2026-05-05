Рейтинг@Mail.ru
На трассе в Кузбассе водитель внедорожника врезался в автобус и погиб - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:39 05.05.2026 (обновлено: 14:44 05.05.2026)
На трассе в Кузбассе водитель внедорожника врезался в автобус и погиб

МВД: водитель внедорожника врезался в автобус на трассе в Кузбассе и погиб

© Фото : ГУ МВД России по Кемеровской областиПоследствия ДТП в Новокузнецком районе Кемеровской области
Последствия ДТП в Новокузнецком районе Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© Фото : ГУ МВД России по Кемеровской области
Последствия ДТП в Новокузнецком районе Кемеровской области
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Водитель внедорожника врезался в рейсовый автобус на трассе в Новокузнецком районе Кемеровской области.
  • В результате ДТП 79-летний водитель легкового автомобиля Suzuki Jimny скончался на месте, пассажиры автобуса не пострадали.
  • Всех пассажиров автобуса направили к месту назначения следующим рейсом.
КЕМЕРОВО, 5 мая – РИА Новости. Водитель внедорожника врезался в рейсовый автобус на трассе в Новокузнецком районе Кемеровской области и погиб, пассажиры, по предварительным данным, не пострадали, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в 14.45 (10.45 мск) на 242 километре автодороги "Бийск — Мартыново — Кузедеево - Новокузнецк". На место незамедлительно прибыли сотрудники следственно-оперативной группы ОМВД "Новокузнецкий", сотрудники госавтоинспекции, а также специалисты экстренных служб.
Последствия ДТП с участием машины скорой помощи в Московской области - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
В Подмосковье скорая столкнулась с легковушкой и опрокинулась на "Газель"
Вчера, 14:23
"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Suzuki Jimny, выезжая с прилегающей территории на главную дорогу, не предоставил преимущество и совершил столкновение с рейсовым автобусом, направлявшимся из Калтана в Новокузнецк. В результате ДТП 79-летний водитель легкового автомобиля скончался на месте. В момент аварии в автобусе, по предварительным данным, находились 19 пассажиров, никто из них травм не получил", – говорится в сообщении.
Уточняется, что все пассажиры автобуса были направлены к месту назначения следующим рейсом.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
В Приморье задержали аферистов, организовавших 18 подставных ДТП
Вчера, 08:29
 
ПроисшествияНовокузнецкий районКемеровская областьКалтан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала