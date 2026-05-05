Россия озабочена ростом числа производителей дронов для ВСУ, заявил посол

БЕРЛИН, 5 мая - РИА Новости. Рост числа европейских предприятий, производящих беспилотники и комплектующие в интересах ВСУ, вызывает озабоченность, заявил в интервью РИА Новости посол России в Германии Сергей Нечаев.
"Теперь данный трек трансформируется в совместное изготовление дронов, в том числе на территории Германии, предусматривает прямые заказы подобной техники для нужд ВСУ. Соответствующие договоренности закреплены в ходе визита в Берлин Владимира Зеленского 14 апреля 2026 года. Рост числа европейских предприятий, производящих беспилотники и комплектующие для них в интересах ВСУ, не может не вызывать озабоченность", - отметил посол.
Минобороны России опубликовало адреса компаний, специализирующихся на производстве БПЛА для Украины в Европе, в том числе в ФРГ. Согласно данным министерства, филиалы "украинских" компаний, производящих БПЛА и комплектующие для них, расположены на территории восьми стран Европы.
По словам зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, такая публикация является реестром потенциальных законных целей российских Вооруженных сил.