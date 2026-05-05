Россия озабочена ростом числа производителей дронов для ВСУ, заявил посол - РИА Новости, 05.05.2026
06:58 05.05.2026
Россия озабочена ростом числа производителей дронов для ВСУ, заявил посол

Нечаев: Россия озабочена ростом числа производителей дронов для ВСУ в Европе

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что рост числа европейских предприятий, производящих беспилотники и комплектующие для ВСУ, вызывает озабоченность.
  • В ходе визита Владимира Зеленского в Берлин 14 апреля 2026 года были закреплены договоренности о совместном изготовлении дронов, в том числе на территории Германии.
  • Минобороны России опубликовало адреса компаний в Европе, специализирующихся на производстве БПЛА для Украины, и по словам зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, такая публикация является реестром потенциальных законных целей российских Вооруженных сил.
БЕРЛИН, 5 мая - РИА Новости. Рост числа европейских предприятий, производящих беспилотники и комплектующие в интересах ВСУ, вызывает озабоченность, заявил в интервью РИА Новости посол России в Германии Сергей Нечаев.
Как отметил дипломат, Берлин подчеркивает свою лидирующую роль в поддержке киевского режима в разработке и производстве дальнобойных беспилотных систем. Нечаев напомнил, что в текущем году было принято решение о финансировании производства БПЛА на Украине.
"Теперь данный трек трансформируется в совместное изготовление дронов, в том числе на территории Германии, предусматривает прямые заказы подобной техники для нужд ВСУ. Соответствующие договоренности закреплены в ходе визита в Берлин Владимира Зеленского 14 апреля 2026 года. Рост числа европейских предприятий, производящих беспилотники и комплектующие для них в интересах ВСУ, не может не вызывать озабоченность", - отметил посол.
Минобороны России опубликовало адреса компаний, специализирующихся на производстве БПЛА для Украины в Европе, в том числе в ФРГ. Согласно данным министерства, филиалы "украинских" компаний, производящих БПЛА и комплектующие для них, расположены на территории восьми стран Европы.
По словам зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, такая публикация является реестром потенциальных законных целей российских Вооруженных сил.
РоссияГерманияБерлин (город)Сергей Нечаев (дипломат)Владимир ЗеленскийДмитрий МедведевВооруженные силы Украины
 
 
