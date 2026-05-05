12:15 05.05.2026 (обновлено: 12:44 05.05.2026)
Сервисы доставки "Яндекса" временно приостановили работу

Сервисы "Яндекс Еда" и "Деливери" скрыли рестораны на сайтах

  • Сервисы доставки "Яндекса" временно приостановили работу.
  • Пользователи могут столкнуться со сложностями при оформлении заказов из-за перебоев в работе связи.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Пользователи сервисов "Яндекс Лавка", "Яндекс Еда" и "Деливери" временно не могут создавать заказы, рассказали РИА Новости в компании.
"Мы скрыли рестораны на витрине, чтобы пользователи не создавали заказы… Пользователи сервисов "Яндекс Лавка", "Яндекс Еда" и "Деливери" могут столкнуться со сложностями при оформлении заказа во время проведения майских мероприятий из-за перебоев в работе связи", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что в случае, если заказ уже был оформлен, курьер его доставит, но с небольшим опозданием. Пользователям, которые не получили заказ или не знают его статуса по техническим причинам, рекомендуется обратиться в службу поддержки, где операторы ответят на вопросы, а в случае отмены заказа оформят возврат средств.
"Если заказ не был оплачен, значит, в работе приложения и оформлении заказов есть технические сложности. Об этом обязательно в приложении появится баннер для уведомления пользователей. В этом случае создать и оплатить заказ не получится", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что сервисы вернутся к привычной работе сразу после того, как мобильная связь будет стабильна.
