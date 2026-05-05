Сервисы доставки "Яндекса" временно приостановили работу.

"Мы скрыли рестораны на витрине, чтобы пользователи не создавали заказы… Пользователи сервисов "Яндекс Лавка", "Яндекс Еда" и "Деливери" могут столкнуться со сложностями при оформлении заказа во время проведения майских мероприятий из-за перебоев в работе связи", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в случае, если заказ уже был оформлен, курьер его доставит, но с небольшим опозданием. Пользователям, которые не получили заказ или не знают его статуса по техническим причинам, рекомендуется обратиться в службу поддержки, где операторы ответят на вопросы, а в случае отмены заказа оформят возврат средств.