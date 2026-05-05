У жены основателя "Русагро" хотят изъять дом на Рублевке - РИА Новости, 05.05.2026
06:12 05.05.2026
У жены основателя "Русагро" хотят изъять дом на Рублевке

РИА Новости: у жены основателя "Русагро" Мошковича хотят изъять дом на Рублевке

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Вадим Мошкович в суде
Вадим Мошкович в суде - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Вадим Мошкович в суде. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генпрокуратура России требует изъять недвижимость, зарегистрированную на супругу основателя «Русагро» Вадима Мошковича: квартиру в Хамовниках и дом на Рублевке.
  • В иске также фигурируют акции «Русагро», принадлежащие супруге Мошковича, его племяннику с женой и бывшему гендиректору компании Максиму Басову, а также суммы на их счетах в разных российских банках.
  • Мошкович и Басов обвиняются по делу о мошенничестве, ущерб оценивается в более чем 86 миллиардов рублей, фигуранты находятся в СИЗО.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Генпрокуратура России требует изъять зарегистрированную на супругу основателя "Русагро" Вадима Мошковича 4-уровневую квартиру в клубном доме "Три тополя" в Хамовниках в центре Москвы, а также дом площадью более тысячи квадратных метров на Рублевке, следует из материалов дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Хамовнический суд Москвы в минувший понедельник провел беседу по антикоррупционному иску Генпрокуратуры об изъятии активов основателя "Русагро" Вадима Мошковича, его супруги Натальи Быковской и племянника с женой, а также бывшего гендиректора компании Максима Басова и двух фирм: ООО "Финансовый ресурс" и ООО "Производственно-коммерческая компания "Профит".
"Обратить в доход Российской Федерации зарегистрированное за Быковской Наталией Алексеевной недвижимое имущество: жилое помещение... площадью 477,6 квадратного метра", - говорится в исковом заявлении.
Согласно кадастровому номеру, четырехуровневая квартира расположена в клубном доме "Три тополя" в таунхаусе с отдельным входом в центральном районе Москвы Хамовники. Всего в здании семь квартир. У собственников имеется персональный лифт и свой внутренний двор.
Кроме того, ведомство настаивает на передаче в собственность государства загородного коттеджа супруги Мошковича возле Рублево-Успенского шоссе площадью более 1115 "квадратов" с двумя зданиями на участке площадью 1,8 гектара.
Также у нее хотят конфисковать несколько участков в коттеджном поселке "Летова роща" в Коммунарке недалеко от частной школы-пансиона "Летово", которую основал Мошкович для одаренных детей.
Среди активов прокуратура просит изъять 795 658 акций "Русагро", принадлежащих Быковской. Такие же требования касаются акций бывшего гендиректора компании Максима Басова, самого Мошковича, его племянника с женой. Помимо этого, в иске перечислены суммы, находящиеся на счетах ответчиков в разных российских банках.
Мошкович и Басов обвиняются по делу о мошенничестве, ущерб оценивается в более чем 86 миллиардов рублей. Фигуранты находятся в СИЗО, куда им утром 4 мая доставили материалы по иску. Оба хотят участвовать в разбирательстве по видеоконференцсвязи, рассказал РИА Новости адвокат Басова Дмитрий Кравченко, однако суд ходатайства об этом отклонил.
Основное слушание назначено на 5 мая.
МоскваКоммунарка (Москва)Вадим МошковичРусагроГенеральная прокуратура РФ
 
 
