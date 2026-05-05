09:05 05.05.2026 (обновлено: 09:15 05.05.2026)
Глава Румынии оценил последствия ухода части американских военных из Европы

Дан: ЕС может компенсировать ущерб в сфере безопасности из-за вывода военных США

Президент Румынии Никушор Дан. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Румынии Никушор Дан заявил, что Европа способна справиться с дефицитом в области безопасности, который возник из-за намерений Вашингтона сократить количество американских военных на европейском континенте.
  • Дан утверждает, что в ближайшие два-три года никакой опасности для Европы не возникнет, и Европа начнет компенсировать дефицит безопасности с помощью программы SAFE.
КИШИНЕВ, 5 мая - РИА Новости. Европа способна справиться с дефицитом в области безопасности, который возник из-за отстранения США и намерения Вашингтона сократить количество американских военных на европейском континенте, заявил президент Румынии Никушор Дан.
В ночь на 2 марта официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости решение американского министерства войны вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих в течение 6-12 месяцев.
По сообщению агентства Agerpres, президент Дан заявил в понедельник в Ереване, что Европа способна укрепить свою собственную безопасность и компенсировать возможное снижение участия Соединенных Штатов в контексте стратегической переориентации Вашингтона на Индо-Тихоокеанский регион.
"Европа начала компенсировать дефицит безопасности, который ранее покрывали Соединенные Штаты, и мы находимся в процессе, который включает в себя SAFE и другие инструменты, чтобы наверстать упущенное. Конечно, мы живем в сложные времена… Я очень оптимистичен в отношении того, что Европа, по мере частичного отстранения Соединенных Штатов от Европы, сможет компенсировать потери", - заявил Дан журналистам.
Президент Румынии утверждает, что в ближайшие два-три года никакой опасности для Европы не возникнет.
Программа SAFE (Security Action for Europe) - это новый экстренный финансовый инструмент Евросоюза, запущенный в мае 2025 года. Он предоставляет до 150 миллиардов евро льготных долгосрочных кредитов для поддержки совместных закупок военной техники и укрепления оборонно-промышленной базы ЕС.
