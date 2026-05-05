Работы на даче могут заменить кардиотренировку, рассказала эксперт

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Посадка рассады и покос травы, во время которых расход калорий зависит от интенсивности работ на участке, могут заменить приседания и полноценную кардиотренировку, рассказала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина.

"Может ли работа на участке заменить полноценные приседания и кардиотренировку в спортзале? Да, но расход калорий зависит от интенсивности, веса тела и вида деятельности. Легкая работа в течение часа, например, прополка сорняков, полив из шланга, сбор ягод, обойдется организму в 200–300 ккал", - пояснила Лялина в комментарии для интернет-портала NEWS.ru

Она уточнила, что при копании грядок, обрезке кустов, рыхлении можно потратить 300-450 ккал, при такой тяжелой работе, как перенос мешков с землей или удобрениями, строительство, - до 500-700 ккал. А работа с низкими грядками или посадкой рассады, отметила Лялина, это бесконечные приседания.