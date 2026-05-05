Работы на даче могут заменить кардиотренировку, рассказала эксперт - РИА Новости, 05.05.2026
11:41 05.05.2026
Работы на даче могут заменить кардиотренировку, рассказала эксперт

Биолог Лялина: посадка рассады и покос травы могут заменить кардиотренировку

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Работа на даче может заменить кардиотренировку, рассказала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина.
  • Расход калорий при работе на участке зависит от ее интенсивности, веса тела и вида деятельности: от 200–300 ккал при легкой работе до 500–700 ккал при тяжелой.
  • Для безопасности при "фитнесе на даче" важно следить за осанкой и пить много воды.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Посадка рассады и покос травы, во время которых расход калорий зависит от интенсивности работ на участке, могут заменить приседания и полноценную кардиотренировку, рассказала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина.
"Может ли работа на участке заменить полноценные приседания и кардиотренировку в спортзале? Да, но расход калорий зависит от интенсивности, веса тела и вида деятельности. Легкая работа в течение часа, например, прополка сорняков, полив из шланга, сбор ягод, обойдется организму в 200–300 ккал", - пояснила Лялина в комментарии для интернет-портала NEWS.ru.
Она уточнила, что при копании грядок, обрезке кустов, рыхлении можно потратить 300-450 ккал, при такой тяжелой работе, как перенос мешков с землей или удобрениями, строительство, - до 500-700 ккал. А работа с низкими грядками или посадкой рассады, отметила Лялина, это бесконечные приседания.
По словам биолога, чтобы сделать подобный фитнес безопасным, стоит следить за осанкой и не наклоняться только за счет поясницы. Эксперт обратила внимание, что важно пить много воды, поскольку обезвоживание замедляет метаболизм и приводит к быстрой утомляемости.
